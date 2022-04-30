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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Коньяспор
1:0
Первый тайм: 31'
Фатих Карагюмрюк
0'
16' Желтая карточка
Угур Аднан
19' Желтая карточка
Дикмен Сонер
1:0
23' Гол
Бютюки Зюмер
31'

Ход матча

16'
 
Угур Аднан
19'
Дикмен Сонер
 
23'
Бютюки Зюмер
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
1.76
4.08
4.82
Все Коэффициенты
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
9
Хассан
Ахмед
2
Вивиано
Эмильяно
4
Бираски
Давиде
86
Burak
Bekaroglu
25
Люккассен
Деррик
88
Эркин
Джанер
77
Угур
Аднан
6
Билья
Лукас
7
Муса
Ахмед
9
Мор
Эмре
16
Борини
Фабио
72
Пешич
Александар
Коньяспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
5:4
С
1:4
С
5:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 10 (1) 0.29
Бютюки Зюмер 7 0.2
Хассан Ахмед 7 (1) 0.2
Бардакчи Абдулкерим 5 0.14
Цекици Эндри 5 0.14
Рахманович Амер 5 0.14
Гюрлер Сердар 4 0.11
Хауберт Гильерме 3 (2) 0.09
Дикмен Сонер 3 0.09
Мпоку Поль-Жозе 3 0.09
Хаджиахметович Амир 2 0.06
Михаляк Конрад 2 0.06
Скубич Нейц 1 0.03
Ogulcan Ulgun 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пешич Александар 14 (2) 0.4
Бертолаччи Андреа 7 0.2
Мор Эмре 4 0.11
Карамо Янн 3 0.09
Борини Фабио 2 (1) 0.06
Муса Ахмед 2 0.06
Дурсун Салих 2 0.06
Билья Лукас 1 0.03
Эркин Джанер 1 0.03
Дурмаз Джимми 1 0.03
Балковец Юре 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Угур Аднан 1 0.03
Торун Тунай 0 0
Озтюмер Эрхун 0 0
Жуканович Эрвин 0 0
Салибур Янис 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Фрей Керим 0 0
Туре Абдулайе 0 0
Татли Эфе 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Скубич Нейц 7 0
Чалык Ахмет 5 1
Рахманович Амер 4 1
Шехич Ибрагим 5 0
Хаджиахметович Амир 5 0
Дикмен Сонер 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Демирбаг Адиль 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Цекици Эндри 3 0
Ogulcan Ulgun 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурмаз Джимми 8 1
Билья Лукас 7 1
Жуканович Эрвин 5 1
Burak Bekaroglu 5 1
Эркин Джанер 4 1
Хеденстад Вегар 2 2
Люккассен Деррик 2 2
Угур Аднан 5 0
Торун Тунай 4 0
Балковец Юре 4 0
Мор Эмре 4 0
Карамо Янн 2 1
Бертолаччи Андреа 3 0
Пешич Александар 3 0
Дурсун Салих 3 0
Озтюмер Эрхун 3 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Салибур Янис 2 0
Борини Фабио 2 0
Бистрович Кристиян 2 0
Муса Ахмед 1 0
Бираски Давиде 1 0
Арвеладзе Вато 1 0
Мерджан Левент 1 0
Татли Эфе 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
15
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
7
22%
1
7%
1-15
5
16%
5
33%
16-30
4
13%
4
27%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
3
9%
1
7%
61-75
8
25%
3
20%
76-90

Пропущено

12
34
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
17%
5
15%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
1
8%
4
12%
31-45
3
25%
6
18%
46-60
1
8%
5
15%
61-75
5
42%
6
18%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
3
11%
3
12%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
18%
7
28%
61-75
6
21%
2
8%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
24%
1
6%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
4
16%
2
12%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
4
16%
6
35%
76-90

Забито

60
40
29 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 15
5 Не забивали 11
10
17%
4
10%
1-15
11
18%
9
23%
16-30
8
13%
11
28%
31-45
9
15%
3
8%
46-60
8
13%
8
20%
61-75
14
23%
5
13%
76-90

Пропущено

37
51
16 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
8
22%
6
12%
1-15
3
8%
12
24%
16-30
5
14%
6
12%
31-45
7
19%
8
16%
46-60
5
14%
7
14%
61-75
9
24%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0
Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 2:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:2 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 2:0
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Алтай 0:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 5:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Бодрумспор 4:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 34 22 10 2 63 - 29 76
2. Фенербахче 35 20 8 7 67 - 37 68
3. Коньяспор 1:0 35 20 7 8 60 - 38 67
4. Истанбул Башакшехир 0:0 35 17 7 11 49 - 32 58
5. Адана Демирспор 35 14 10 11 50 - 42 52
6. Аланьяспор 34 15 7 12 59 - 56 52
7. Бешикташ 34 13 12 9 49 - 44 51
8. Антальяспор 34 14 9 11 44 - 40 51
9. Фатих Карагюмрюк 0:1 35 14 8 13 42 - 50 50
10. Хатайспор 34 14 7 13 50 - 54 49
11. Касымпаша 0:0 35 13 9 13 56 - 47 48
12. Галатасарай 34 13 8 13 45 - 47 47
13. Сивасспор 34 11 12 11 44 - 43 45
14. Кайсериспор 34 11 10 13 47 - 55 43
15. Гиресунспор 35 12 7 16 38 - 41 43
16. Газиантеп 0:0 36 11 10 15 45 - 52 43
17. Алтай 34 8 6 20 34 - 50 30
18. Ризеспор 34 8 6 20 33 - 65 30
19. Гёзтепе 34 7 7 20 38 - 58 28
20. Малатьяспор 0:0 35 5 6 24 25 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 1:0 18 13 4 1 33 - 12 43
2. Трабзонспор 17 11 6 0 31 - 14 39
3. Фенербахче 18 11 4 3 33 - 17 37
4. Газиантеп 0:0 18 10 7 1 32 - 16 37
5. Истанбул Башакшехир 0:0 17 11 1 5 27 - 14 34
6. Бешикташ 17 10 4 3 30 - 21 34
7. Антальяспор 17 9 5 3 30 - 16 32
8. Фатих Карагюмрюк 0:1 17 9 5 3 26 - 16 32
9. Хатайспор 16 9 4 3 31 - 18 31
10. Кайсериспор 17 9 4 4 27 - 19 31
11. Галатасарай 17 9 3 5 26 - 18 30
12. Касымпаша 0:0 18 8 5 5 32 - 22 29
13. Адана Демирспор 17 8 5 4 27 - 15 29
14. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
15. Сивасспор 17 6 8 3 25 - 17 26
16. Аланьяспор 17 7 4 6 34 - 30 25
17. Гиресунспор 18 7 4 7 22 - 20 25
18. Алтай 17 5 3 9 17 - 22 18
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 17 3 3 11 19 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 11 4 2 32 - 15 37
2. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 20 31
3. Аланьяспор 17 8 3 6 25 - 26 27
4. Коньяспор 1:0 17 7 3 7 27 - 26 24
5. Истанбул Башакшехир 0:0 18 6 6 6 22 - 18 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Сивасспор 17 5 4 8 19 - 26 19
8. Касымпаша 0:0 17 5 4 8 24 - 25 19
9. Антальяспор 17 5 4 8 14 - 24 19
10. Хатайспор 18 5 3 10 19 - 36 18
11. Гиресунспор 17 5 3 9 16 - 21 18
12. Фатих Карагюмрюк 0:1 18 5 3 10 16 - 34 18
13. Галатасарай 17 4 5 8 19 - 29 17
14. Бешикташ 17 3 8 6 19 - 23 17
15. Гёзтепе 17 3 5 9 21 - 33 14
16. Алтай 17 3 3 11 17 - 28 12
17. Кайсериспор 17 2 6 9 20 - 36 12
18. Малатьяспор 0:0 18 2 3 13 6 - 23 9
19. Газиантеп 0:0 18 1 3 14 13 - 36 6
20. Ризеспор 16 0 4 12 10 - 36 4
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
1.76
4.08
4.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коньяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк онлайн

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Коньяспор
Фатих Карагюмрюк
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