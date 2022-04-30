  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Коньяспор
1:2
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
16' Желтая карточка
Угур Аднан
19' Желтая карточка
Дикмен Сонер
1:0
23' Гол
Бютюки Зюмер
31' Желтая карточка
Билья Лукас
1:1
81' Гол
Онур Самед
1:2
83' Гол
Карамо Янн
90'+6
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
9
Хассан
Ахмед
2
Вивиано
Эмильяно
4
Бираски
Давиде
86
Burak
Bekaroglu
25
Люккассен
Деррик
88
Эркин
Джанер
77
Угур
Аднан
6
Билья
Лукас
7
Муса
Ахмед
9
Мор
Эмре
16
Борини
Фабио
72
Пешич
Александар
Коньяспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
5:4
С
1:4
С
5:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 10 (1) 0.29
Бютюки Зюмер 7 0.2
Хассан Ахмед 7 (1) 0.2
Бардакчи Абдулкерим 5 0.14
Цекици Эндри 5 0.14
Рахманович Амер 5 0.14
Гюрлер Сердар 4 0.11
Хауберт Гильерме 3 (2) 0.09
Дикмен Сонер 3 0.09
Мпоку Поль-Жозе 3 0.09
Хаджиахметович Амир 2 0.06
Михаляк Конрад 2 0.06
Скубич Нейц 1 0.03
Ogulcan Ulgun 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пешич Александар 14 (2) 0.4
Бертолаччи Андреа 7 0.2
Мор Эмре 4 0.11
Карамо Янн 4 0.11
Борини Фабио 2 (1) 0.06
Муса Ахмед 2 0.06
Дурсун Салих 2 0.06
Эркин Джанер 1 0.03
Билья Лукас 1 0.03
Дурмаз Джимми 1 0.03
Балковец Юре 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Угур Аднан 1 0.03
Онур Самед 1 0.03
Торун Тунай 0 0
Озтюмер Эрхун 0 0
Жуканович Эрвин 0 0
Салибур Янис 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Фрей Керим 0 0
Туре Абдулайе 0 0
Татли Эфе 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Скубич Нейц 7 0
Чалык Ахмет 5 1
Рахманович Амер 4 1
Шехич Ибрагим 5 0
Хаджиахметович Амир 5 0
Дикмен Сонер 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Демирбаг Адиль 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Цекици Эндри 3 0
Ogulcan Ulgun 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билья Лукас 8 1
Дурмаз Джимми 8 1
Жуканович Эрвин 5 1
Burak Bekaroglu 5 1
Эркин Джанер 4 1
Хеденстад Вегар 2 2
Люккассен Деррик 2 2
Угур Аднан 5 0
Торун Тунай 4 0
Балковец Юре 4 0
Мор Эмре 4 0
Карамо Янн 2 1
Бертолаччи Андреа 3 0
Пешич Александар 3 0
Дурсун Салих 3 0
Озтюмер Эрхун 3 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Салибур Янис 2 0
Борини Фабио 2 0
Бистрович Кристиян 2 0
Муса Ахмед 1 0
Бираски Давиде 1 0
Арвеладзе Вато 1 0
Мерджан Левент 1 0
Татли Эфе 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
17
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
7
21%
1
6%
1-15
6
18%
5
29%
29%
16-30
4
12%
4
24%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
8
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
35
3 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
14%
5
14%
1-15
0
0%
9
26%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
21%
6
17%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
7
50%
6
17%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
3
11%
3
12%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
18%
7
28%
61-75
6
21%
2
8%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
24%
1
6%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
4
16%
2
12%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
4
16%
6
35%
76-90

Забито

61
42
30 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 15
5 Не забивали 11
10
16%
4
10%
1-15
12
20%
9
21%
16-30
8
13%
11
26%
31-45
9
15%
3
7%
46-60
8
13%
8
19%
61-75
14
23%
7
17%
76-90

Пропущено

39
52
16 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
8
21%
6
12%
1-15
3
8%
13
25%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
7
18%
8
15%
46-60
5
13%
7
13%
61-75
11
28%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0
Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 2:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:2 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 2:0
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Алтай 0:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 5:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Бодрумспор 4:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 34 22 10 2 63 - 29 76
2. Фенербахче 35 20 8 7 67 - 37 68
3. Коньяспор 35 19 7 9 60 - 40 64
4. Истанбул Башакшехир 35 18 6 11 52 - 34 60
5. Фатих Карагюмрюк 35 15 8 12 44 - 50 53
6. Адана Демирспор 35 14 10 11 50 - 42 52
7. Аланьяспор 34 15 7 12 59 - 56 52
8. Бешикташ 34 13 12 9 49 - 44 51
9. Антальяспор 34 14 9 11 44 - 40 51
10. Хатайспор 34 14 7 13 50 - 54 49
11. Касымпаша 35 13 8 14 58 - 50 47
12. Галатасарай 34 13 8 13 45 - 47 47
13. Сивасспор 34 11 12 11 44 - 43 45
14. Кайсериспор 34 11 10 13 47 - 55 43
15. Гиресунспор 35 12 7 16 38 - 41 43
16. Газиантеп 0:0 36 11 10 15 45 - 52 43
17. Алтай 34 8 6 20 34 - 50 30
18. Ризеспор 34 8 6 20 33 - 65 30
19. Гёзтепе 34 7 7 20 38 - 58 28
20. Малатьяспор 0:0 35 5 6 24 25 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 18 12 4 2 33 - 14 40
2. Трабзонспор 17 11 6 0 31 - 14 39
3. Фенербахче 18 11 4 3 33 - 17 37
4. Газиантеп 0:0 18 10 7 1 32 - 16 37
5. Истанбул Башакшехир 17 11 1 5 27 - 14 34
6. Бешикташ 17 10 4 3 30 - 21 34
7. Антальяспор 17 9 5 3 30 - 16 32
8. Фатих Карагюмрюк 17 9 5 3 26 - 16 32
9. Хатайспор 16 9 4 3 31 - 18 31
10. Кайсериспор 17 9 4 4 27 - 19 31
11. Галатасарай 17 9 3 5 26 - 18 30
12. Адана Демирспор 17 8 5 4 27 - 15 29
13. Касымпаша 18 8 4 6 34 - 25 28
14. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
15. Сивасспор 17 6 8 3 25 - 17 26
16. Аланьяспор 17 7 4 6 34 - 30 25
17. Гиресунспор 18 7 4 7 22 - 20 25
18. Алтай 17 5 3 9 17 - 22 18
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 17 3 3 11 19 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 11 4 2 32 - 15 37
2. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 20 31
3. Аланьяспор 17 8 3 6 25 - 26 27
4. Истанбул Башакшехир 18 7 5 6 25 - 20 26
5. Коньяспор 17 7 3 7 27 - 26 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Фатих Карагюмрюк 18 6 3 9 18 - 34 21
8. Сивасспор 17 5 4 8 19 - 26 19
9. Касымпаша 17 5 4 8 24 - 25 19
10. Антальяспор 17 5 4 8 14 - 24 19
11. Хатайспор 18 5 3 10 19 - 36 18
12. Гиресунспор 17 5 3 9 16 - 21 18
13. Галатасарай 17 4 5 8 19 - 29 17
14. Бешикташ 17 3 8 6 19 - 23 17
15. Гёзтепе 17 3 5 9 21 - 33 14
16. Алтай 17 3 3 11 17 - 28 12
17. Кайсериспор 17 2 6 9 20 - 36 12
18. Малатьяспор 0:0 18 2 3 13 6 - 23 9
19. Газиантеп 0:0 18 1 3 14 13 - 36 6
20. Ризеспор 16 0 4 12 10 - 36 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Билья Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Коньяспор 1:2 Фатих Карагюмрюк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     