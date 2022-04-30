Стадион: Конья Бююкшехир
1:2
Конец матча
16' Желтая карточкаУгур Аднан
19' Желтая карточкаДикмен Сонер
1:0
23' ГолБютюки Зюмер
31' Желтая карточкаБилья Лукас
1:1
81' ГолОнур Самед
1:2
83' ГолКарамо Янн
Ход матча
16'
19'
23'
1:0
31'
70'
81'
1:1
83'
1:2
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
50 Владение мячом, % 50
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
88
Эркин
Джанер
77
Угур
Аднан
9
Мор
Эмре
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
28 Чагиран МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мор ЭмреПолузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Дурсун СалихЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Карамо ЯннПолузащитник
-
93 Салибур ЯнисПолузащитник
-
22 Онур СамедНападающий
-
Главный тренер: Volkan Demirel
История личных встреч
Коньяспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|10 (1)
|0.29
|Бютюки Зюмер
|7
|0.2
|Хассан Ахмед
|7 (1)
|0.2
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0.14
|Цекици Эндри
|5
|0.14
|Рахманович Амер
|5
|0.14
|Гюрлер Сердар
|4
|0.11
|Хауберт Гильерме
|3 (2)
|0.09
|Дикмен Сонер
|3
|0.09
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.09
|Хаджиахметович Амир
|2
|0.06
|Михаляк Конрад
|2
|0.06
|Скубич Нейц
|1
|0.03
|Ogulcan Ulgun
|1
|0.03
|Амилтон Минервино
|1
|0.03
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пешич Александар
|14 (2)
|0.4
|Бертолаччи Андреа
|7
|0.2
|Мор Эмре
|4
|0.11
|Карамо Янн
|4
|0.11
|Борини Фабио
|2 (1)
|0.06
|Муса Ахмед
|2
|0.06
|Дурсун Салих
|2
|0.06
|Эркин Джанер
|1
|0.03
|Билья Лукас
|1
|0.03
|Дурмаз Джимми
|1
|0.03
|Балковец Юре
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Угур Аднан
|1
|0.03
|Онур Самед
|1
|0.03
|Торун Тунай
|0
|0
|Озтюмер Эрхун
|0
|0
|Жуканович Эрвин
|0
|0
|Салибур Янис
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Фрей Керим
|0
|0
|Туре Абдулайе
|0
|0
|Татли Эфе
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|9
|0
|Скубич Нейц
|7
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Рахманович Амер
|4
|1
|Шехич Ибрагим
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|5
|0
|Дикмен Сонер
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Ogulcan Ulgun
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Бирничан Эрай
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билья Лукас
|8
|1
|Дурмаз Джимми
|8
|1
|Жуканович Эрвин
|5
|1
|Burak Bekaroglu
|5
|1
|Эркин Джанер
|4
|1
|Хеденстад Вегар
|2
|2
|Люккассен Деррик
|2
|2
|Угур Аднан
|5
|0
|Торун Тунай
|4
|0
|Балковец Юре
|4
|0
|Мор Эмре
|4
|0
|Карамо Янн
|2
|1
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|Пешич Александар
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Озтюмер Эрхун
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Салибур Янис
|2
|0
|Борини Фабио
|2
|0
|Бистрович Кристиян
|2
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Арвеладзе Вато
|1
|0
|Мерджан Левент
|1
|0
|Татли Эфе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
17
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
7
21%
1
6%
1-15
6
18%
5
29%
29%
16-30
4
12%
4
24%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
8
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
35
3 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
14%
5
14%
1-15
0
0%
9
26%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
21%
6
17%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
7
50%
6
17%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
3
11%
3
12%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
18%
7
28%
61-75
6
21%
2
8%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
24%
1
6%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
4
16%
2
12%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
4
16%
6
35%
76-90
Забито
61
42
30 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 15
5 Не забивали 11
10
16%
4
10%
1-15
12
20%
9
21%
16-30
8
13%
11
26%
31-45
9
15%
3
7%
46-60
8
13%
8
19%
61-75
14
23%
7
17%
76-90
Пропущено
39
52
16 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
8
21%
6
12%
1-15
3
8%
13
25%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
7
18%
8
15%
46-60
5
13%
7
13%
61-75
11
28%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0
Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 2:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:2 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 2:0
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Алтай 0:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 5:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Бодрумспор 4:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|34
|22
|10
|2
|63 - 29
|76
|2.
|Фенербахче
|35
|20
|8
|7
|67 - 37
|68
|3.
|Коньяспор
|35
|19
|7
|9
|60 - 40
|64
|4.
|Истанбул Башакшехир
|35
|18
|6
|11
|52 - 34
|60
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|35
|15
|8
|12
|44 - 50
|53
|6.
|Адана Демирспор
|35
|14
|10
|11
|50 - 42
|52
|7.
|Аланьяспор
|34
|15
|7
|12
|59 - 56
|52
|8.
|Бешикташ
|34
|13
|12
|9
|49 - 44
|51
|9.
|Антальяспор
|34
|14
|9
|11
|44 - 40
|51
|10.
|Хатайспор
|34
|14
|7
|13
|50 - 54
|49
|11.
|Касымпаша
|35
|13
|8
|14
|58 - 50
|47
|12.
|Галатасарай
|34
|13
|8
|13
|45 - 47
|47
|13.
|Сивасспор
|34
|11
|12
|11
|44 - 43
|45
|14.
|Кайсериспор
|34
|11
|10
|13
|47 - 55
|43
|15.
|Гиресунспор
|35
|12
|7
|16
|38 - 41
|43
|16.
|Газиантеп
|0:0
|36
|11
|10
|15
|45 - 52
|43
|17.
|Алтай
|34
|8
|6
|20
|34 - 50
|30
|18.
|Ризеспор
|34
|8
|6
|20
|33 - 65
|30
|19.
|Гёзтепе
|34
|7
|7
|20
|38 - 58
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|35
|5
|6
|24
|25 - 58
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|18
|12
|4
|2
|33 - 14
|40
|2.
|Трабзонспор
|17
|11
|6
|0
|31 - 14
|39
|3.
|Фенербахче
|18
|11
|4
|3
|33 - 17
|37
|4.
|Газиантеп
|0:0
|18
|10
|7
|1
|32 - 16
|37
|5.
|Истанбул Башакшехир
|17
|11
|1
|5
|27 - 14
|34
|6.
|Бешикташ
|17
|10
|4
|3
|30 - 21
|34
|7.
|Антальяспор
|17
|9
|5
|3
|30 - 16
|32
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|9.
|Хатайспор
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|10.
|Кайсериспор
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|11.
|Галатасарай
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|12.
|Адана Демирспор
|17
|8
|5
|4
|27 - 15
|29
|13.
|Касымпаша
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|14.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|15.
|Сивасспор
|17
|6
|8
|3
|25 - 17
|26
|16.
|Аланьяспор
|17
|7
|4
|6
|34 - 30
|25
|17.
|Гиресунспор
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|18.
|Алтай
|17
|5
|3
|9
|17 - 22
|18
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|2.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 20
|31
|3.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|25 - 26
|27
|4.
|Истанбул Башакшехир
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|5.
|Коньяспор
|17
|7
|3
|7
|27 - 26
|24
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|8.
|Сивасспор
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|9.
|Касымпаша
|17
|5
|4
|8
|24 - 25
|19
|10.
|Антальяспор
|17
|5
|4
|8
|14 - 24
|19
|11.
|Хатайспор
|18
|5
|3
|10
|19 - 36
|18
|12.
|Гиресунспор
|17
|5
|3
|9
|16 - 21
|18
|13.
|Галатасарай
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|14.
|Бешикташ
|17
|3
|8
|6
|19 - 23
|17
|15.
|Гёзтепе
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|16.
|Алтай
|17
|3
|3
|11
|17 - 28
|12
|17.
|Кайсериспор
|17
|2
|6
|9
|20 - 36
|12
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|2
|3
|13
|6 - 23
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|18
|1
|3
|14
|13 - 36
|6
|20.
|Ризеспор
|16
|0
|4
|12
|10 - 36
|4