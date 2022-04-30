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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
2:2
Конец матча
Браге
0'
48' Желтая карточка
Хеллберг Сет
49' Желтая карточка
Амин Симон
1:0
52' Гол
Бьеркен Фритьоф
2:0
55' Гол
Оффия Генри
2:1
84' Гол
Сёдерберг Никлас
85' Желтая карточка
Бьеркен Фритьоф
2:2
86' Гол
Перссон Хоаким
88' Желтая карточка
Карлберг Дуглас
90'+7
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
3
Вийтикко
Микко
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
7
Перссон
Хоаким
12
Johan
Arvidsson
9
Карлберг
Дуглас
Треллеборг
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Браге

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
1:1

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1
Браге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0
Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0
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    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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