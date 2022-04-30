Стадион: Центральный стадион Динамо
0:0
Первый тайм: 18'
Владение мячом
12
Эшану
Михай
10
Матей
Космин
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ало БатистЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Морар ВладНападающий
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Руфати АгронПолузащитник
-
22 Флорикэ ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Нападающий
-
24 Andrei Iana
-
-
-
-
-
-
23 Daniel Oprea
-
Главный тренер: Constantin Giurescu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Академика Клинчени
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|2
|0.29
|Christian Irobiso I
|2
|0.29
|Карп Кэтэлин
|1
|0.14
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Филип Стелиано
|0
|0
|Моура Габриэл
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Balthazar Pierret
|3
|0
|Christian Irobiso I
|1
|1
|Филип Стелиано
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Грэдинару Рэзван
|2
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|1
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Йованович Игор
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Ало Батист
|1
|0
|Моура Габриэл
|1
|0
|Раду Йонуц
|1
|0
|Эшану Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфати Агрон
|2
|0
|Catalin Ion
|2
|0
|Andrei Dima
|2
|0
|Цветков Александар
|1
|0
|Альгуль Мухамед
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Флорикэ Лука
|1
|0
|Iulian Cristian Stefan
|1
|0
|Vladimir Gogov
|1
|0
|Mario Vrdoljak
|1
|0
|Ovidiu Sterian
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
4
33%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
29%
3
17%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 0:1 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Академика Клинчени - Миовени 0:2 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Сепси - Академика Клинчени 6:0
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|7
|6
|1
|0
|18 - 1
|39
|2.
|Сепси
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|36
|3.
|Ботошани
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|35
|4.
|УТА Арад
|6
|3
|0
|3
|8 - 4
|29
|5.
|Миовени
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|28
|6.
|Университатя Крайова
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|28
|7.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|4 - 6
|23
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|17
|9.
|Академика Клинчени
|0:0
|7
|0
|1
|6
|0 - 19
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|0
|0
|7
|2 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|32
|2.
|Сепси
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|32
|3.
|Ботошани
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|32
|4.
|УТА Арад
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|29
|5.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|20
|6.
|Миовени
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Академика Клинчени
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|24
|2.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 13
|8
|5.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Ботошани
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|0
|0
|4
|1 - 20
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0