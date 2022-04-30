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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Динамо Бухарест
5:1
Конец матча
Академика Клинчени
0'
37' Желтая карточка
Филип Стелиано
37' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
37' Красная карточка
Руфати Агрон
1:0
55' Гол
Ивановски Мирко
2:0
58' Гол
Иванов Антоний
59' Желтая карточка
Флорикэ Лука
70' Желтая карточка
Патрике Разван
3:0
76' Гол
Морар Влад
4:0
78' Гол
Морар Влад
5:0
86' Гол
Морар Влад
5:1
88' Гол
Davide Massaro
90' Желтая карточка
Ало Батист
90'+3
12
Эшану
Михай
21
Грэдинару
Рэзван
4
Йованович
Игор
23
Патрике
Разван
7
Филип
Стелиано
99
Иванов
Антоний
18
Родригес
Хонатан
II
20
Antonio
Bordusanu
10
Матей
Космин
22
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
1
Болбоашэ
Мирел
5
Catalin
Ion
8
Цветков
Александар
66
Iulian
Cristian
Stefan
19
Руфати
Агрон
22
Флорикэ
Лука
31
Mario
Vrdoljak
21
Ион
Роберт
90
Хольцманн
Марсель
10
Альгуль
Мухамед
44
Valentin
Dumitrache
Динамо Бухарест
Академика Клинчени

История личных встреч

Динамо Бухарест
Академика Клинчени

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:3
К
0:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 5 0.71
Christian Irobiso I 2 0.29
Ивановски Мирко 1 0.14
Карп Кэтэлин 1 0.14
Иванов Антоний 1 0.14
Филип Стелиано 0 0
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Матей Космин 0 0
Alin Florian Buleica 0 0
Моура Габриэл 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Davide Massaro 1 0.14
Robert Jerdea 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 3 0
Грэдинару Рэзван 3 0
Balthazar Pierret 3 0
Christian Irobiso I 1 1
Ало Батист 2 0
Карп Кэтэлин 2 0
Рэуцэ Александру 2 0
Торже Андрей-Габриэль 1 0
Ивановски Мирко 1 0
Йованович Игор 1 0
Матей Космин 1 0
Морар Влад 1 0
Патрике Разван 1 0
Моура Габриэл 1 0
Раду Йонуц 1 0
Эшану Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Dusan Uhrin 1 0
Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфати Агрон 2 1
Флорикэ Лука 2 0
Catalin Ion 2 0
Andrei Dima 2 0
Цветков Александар 1 0
Альгуль Мухамед 1 0
Ион Роберт 1 0
Iulian Cristian Stefan 1 0
Vladimir Gogov 1 0
Mario Vrdoljak 1 0
Ovidiu Sterian 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
17
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
67%
7
41%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Пропущено

8
23
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
25%
3
13%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
3
38%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 0:1 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Академика Клинчени - Миовени 0:2 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Сепси - Академика Клинчени 6:0
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 7 6 1 0 18 - 1 39
2. Сепси 7 5 1 1 14 - 3 36
3. Ботошани 6 4 0 2 10 - 6 35
4. УТА Арад 6 3 0 3 8 - 4 29
5. Миовени 6 4 1 1 9 - 5 28
6. Университатя Крайова 6 3 2 1 10 - 4 28
7. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 4 - 6 23
8. Динамо Бухарест 7 3 1 3 10 - 8 19
9. Академика Клинчени 7 0 0 7 1 - 24 7
10. Газ-Метан Медиаш 7 0 0 7 2 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 15 - 1 32
2. Сепси 4 4 0 0 13 - 2 32
3. Ботошани 4 3 0 1 8 - 2 32
4. УТА Арад 4 3 0 1 8 - 2 29
5. Киндия Тырговиште 4 0 2 2 1 - 4 20
6. Миовени 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 3 24
2. Миовени 4 2 1 1 6 - 5 22
3. Динамо Бухарест 4 2 0 2 4 - 5 15
4. Рапид Бухарест 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Академика Клинчени 4 0 0 4 1 - 18 7
6. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Ботошани 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Киндия Тырговиште 3 1 0 2 3 - 2 3
9. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 20 1
10. УТА Арад 2 0 0 2 0 - 2 0
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