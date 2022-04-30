Стадион: Ион Облеменко
1:0
Второй тайм: 71'
1:0
7' ГолБаярам Штефан
18' Желтая карточкаНемец Адам
22' Желтая карточкаКрецу Александру
23' Желтая карточкаБричаг Марьюс
51' Желтая карточкаМелеке Ульрих
58' Желтая карточкаГэман Валеричэ
68' Желтая карточкаТамаш Габриэль
Ход матча
7'
18'
22'
23'
51'
58'
68'
Владение мячом
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Волунтари
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
23 матча
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.57
|Крецу Александру
|3
|0.43
|Баярам Штефан
|3
|0.43
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.29
|Густаво Важенин
|2
|0.29
|Рогульич Анте
|2
|0.29
|Бик Овидиу
|1
|0.14
|Кольич Элвир
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикардинью XI
|2
|0.29
|Немец Адам
|1
|0.14
|Костин Кристиан
|1
|0.14
|Лопеш Марселу
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Густаво Важенин
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|3
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
17
4
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
75%
61-75
3
18%
1
25%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3
Волунтари
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|48
|2.
|ФКСБ
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|46
|3.
|Университатя Крайова
|1:0
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|45
|4.
|Волунтари
|0:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|28
|6.
|Арджеш
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|44
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|37
|3.
|Университатя Крайова
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|36
|4.
|Волунтари
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|27
|2.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|27
|3.
|Волунтари
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|24
|4.
|Университатя Крайова
|1:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4