Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Плохо сыграл Mihai Popa - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Университатя Крайова имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Волунтари

44' Удар от ворот произведет Волунтари

44' Отличные скиллы показывает Иван Андрей , обводя своих соперников

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Иван Андрей бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

40' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Немец Адам из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Маркович Йован пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

38' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Чоботарю Денис из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

36' Волунтари выполняет удар от ворот.

36' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

35' Плохо сыграл Мелеке Ульрих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

35' Отличные скиллы показывает George Cimpanu, обводя своих соперников

35' George Cimpanu из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...

35' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Волунтари выполняет удар от ворот.

32' Матч возобновлен

32' Mihai Popa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Мелеке Ульрих из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Рикардинью XI оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Бричаг Марьюс из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

26' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Волунтари выполняет удар от ворот.

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Чоботарю Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

23' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

23' Бричаг Марьюс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Безумный фол. Бричаг Марьюс грубо играет против соперника. Пострадал George Cimpanu

22' Крецу Александру тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Немец Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Отличные скиллы показывает Иван Андрей , обводя своих соперников

14' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мелеке Ульрих из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Волунтари выполняет удар от ворот.

11' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Иван Андрей упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

10' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Иван Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Дроппа Лукаш из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля