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  4. Суперлига. Группа Б 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Погронье
0:1
Перерыв
Земплин
0'
0:1
26' Гол
Matus Marcin

Ход матча

26'
0:1
Matus Marcin
(Котула Юрай)
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Земплин
3.46
3.46
2.10
Все Коэффициенты
89
Ле
Гянг
Патрик
23
Шимчак
Милан
52
Adam
Pajer
38
Martin
Klabnik
22
Саннех
Мухаммед
71
Хриен
Мартин
20
Dan
Ozvolda
35
Мигалик
Ярослав
11
Стайнгубел
Кристиан
18
Благут
Патрик
9
Samuel
Prachar
1
Сараз
Беньямин
18
Мендес
Алехандро
17
Вашко
Филип
19
Michael
Ranko
38
Котула
Юрай
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
5
Polydefkis
Volanakis
14
Тошевски
Давид
9
Matus
Marcin
30
Brian
Pena
Погронье
4-2-3-1
Земплин
4-3-3

История личных встреч

Погронье
Земплин

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

СГБ
1:0
С
0:2
С
2:0
СГБ
0:0
СГБ
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.13
Лачны Милош 1 0.13
Martin Klabnik 1 0.13
Мигалик Ярослав 0 0
Dan Ozvolda 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 3 0.38
Wisdom Kanu 2 0.25
Michael Ranko 1 0.13
Жофчак Игор 0 0
Котула Юрай 0 0
Alfonso Artabe 0 0
Йылмаз Кубилай 0 0
Вашко Филип 0 0
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 3 1
Стайнгубел Кристиан 2 1
Лачны Милош 3 0
Шимчак Милан 3 0
Dan Ozvolda 2 0
Бангала Давид 2 0
Martin Klabnik 1 0
Капор Милован 1 0
Благут Патрик 1 0
Шматлак Марьян 1 0
Andrej Strba 1 0
Ladji Malle 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашко Филип 1 1
Йылмаз Кубилай 2 0
Тошевски Давид 2 0
Дотис Василиос 2 0
Мендес Алехандро 1 0
Попович Димитриос 1 0
Matus Marcin 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Takuto Oshima 1 0
Brian Pena 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1 Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0
Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:1 8 6 1 1 18 - 7 44
2. Земплин 1:0 8 5 1 2 8 - 6 39
3. Татран Липтовски-Микулаш 1:2 8 5 1 2 12 - 8 37
4. Сеница 0:0 8 2 1 5 8 - 15 34
5. Злате Моравце 0:0 8 2 2 4 8 - 11 27
6. Погронье 0:1 8 0 2 6 3 - 10 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 1:0 4 4 0 0 4 - 0 35
2. Татран Липтовски-Микулаш 1:2 4 3 0 1 6 - 5 30
3. Тренчин 2:1 4 4 0 0 12 - 5 12
4. Погронье 0:1 4 0 2 2 2 - 4 12
5. Сеница 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Злате Моравце 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:1 4 2 1 1 6 - 2 32
2. Сеница 0:0 4 0 0 4 4 - 10 27
3. Злате Моравце 0:0 4 1 1 2 4 - 5 23
4. Татран Липтовски-Микулаш 1:2 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Земплин 1:0 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Погронье 0:1 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Земплин
3.46
3.46
2.10
Все Коэффициенты
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