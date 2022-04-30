Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
0:1
26' ГолMatus Marcin
Ход матча
26'
0:1
23
Шимчак
Милан
52
Adam
Pajer
71
Хриен
Мартин
20
Dan
Ozvolda
17
Вашко
Филип
38
Котула
Юрай
16
Бегала
Матуш
30
Brian
Pena
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Шимчак МиланЗащитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Хриен МартинПолузащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипНападающий
-
-
-
-
24 Ahmed Fofana
-
Главный тренер: Peter Lerant
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
38 Котула ЮрайЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Brian PenaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Погронье
Земплин
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.13
|Лачны Милош
|1
|0.13
|Martin Klabnik
|1
|0.13
|Мигалик Ярослав
|0
|0
|Dan Ozvolda
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|3
|0.38
|Wisdom Kanu
|2
|0.25
|Michael Ranko
|1
|0.13
|Жофчак Игор
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Alfonso Artabe
|0
|0
|Йылмаз Кубилай
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Pajer
|3
|1
|Стайнгубел Кристиан
|2
|1
|Лачны Милош
|3
|0
|Шимчак Милан
|3
|0
|Dan Ozvolda
|2
|0
|Бангала Давид
|2
|0
|Martin Klabnik
|1
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Шматлак Марьян
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Ladji Malle
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вашко Филип
|1
|1
|Йылмаз Кубилай
|2
|0
|Тошевски Давид
|2
|0
|Дотис Василиос
|2
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Попович Димитриос
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1 Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0
Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0