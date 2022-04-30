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  4. Суперлига. Группа Б 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Погронье
1:2
Конец матча
Земплин
0'
0:1
27' Гол
Matus Marcin
62' Желтая карточка
Бегала Матуш
76' Желтая карточка
Бангала Давид
0:2
77' Гол
Жофчак Игор
1:2
80' Гол
Шимчак Милан
90'+3
89
Ле
Гянг
Патрик
23
Шимчак
Милан
52
Adam
Pajer
38
Martin
Klabnik
22
Саннех
Мухаммед
71
Хриен
Мартин
20
Dan
Ozvolda
35
Мигалик
Ярослав
11
Стайнгубел
Кристиан
18
Благут
Патрик
9
Samuel
Prachar
1
Сараз
Беньямин
18
Мендес
Алехандро
17
Вашко
Филип
19
Michael
Ranko
38
Котула
Юрай
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
5
Polydefkis
Volanakis
14
Тошевски
Давид
9
Matus
Marcin
30
Brian
Pena
Погронье
4-2-3-1
Земплин
4-3-3

История личных встреч

Погронье
Земплин

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

СГБ
1:0
С
0:2
С
2:0
СГБ
0:0
СГБ
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.13
Лачны Милош 1 0.13
Martin Klabnik 1 0.13
Шимчак Милан 1 0.13
Мигалик Ярослав 0 0
Dan Ozvolda 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 3 0.38
Wisdom Kanu 2 0.25
Жофчак Игор 1 0.13
Michael Ranko 1 0.13
Котула Юрай 0 0
Alfonso Artabe 0 0
Йылмаз Кубилай 0 0
Вашко Филип 0 0
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 3 1
Стайнгубел Кристиан 2 1
Лачны Милош 3 0
Шимчак Милан 3 0
Бангала Давид 3 0
Dan Ozvolda 2 0
Martin Klabnik 1 0
Капор Милован 1 0
Благут Патрик 1 0
Шматлак Марьян 1 0
Andrej Strba 1 0
Ladji Malle 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашко Филип 1 1
Йылмаз Кубилай 2 0
Тошевски Давид 2 0
Дотис Василиос 2 0
Мендес Алехандро 1 0
Попович Димитриос 1 0
Matus Marcin 1 0
Бегала Матуш 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Takuto Oshima 1 0
Brian Pena 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1 Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0
Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 8 6 1 1 21 - 8 44
2. Земплин 8 5 1 2 9 - 7 39
3. Татран Липтовски-Микулаш 8 5 1 2 13 - 11 37
4. Сеница 8 2 1 5 8 - 15 34
5. Злате Моравце 8 2 2 4 8 - 11 27
6. Погронье 8 0 2 6 4 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 4 4 0 0 4 - 0 35
2. Татран Липтовски-Микулаш 4 3 0 1 6 - 5 30
3. Тренчин 4 4 0 0 15 - 6 12
4. Погронье 4 0 2 2 3 - 5 12
5. Сеница 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Злате Моравце 4 1 1 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 4 2 1 1 6 - 2 32
2. Сеница 4 0 0 4 4 - 10 27
3. Злате Моравце 4 1 1 2 4 - 5 23
4. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Земплин 4 1 1 2 5 - 7 4
6. Погронье 4 0 0 4 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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