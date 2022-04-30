0:0
Второй тайм: 53'
26' Желтая карточкаMatias Romero1
32' Желтая карточкаДоминго Николас
38' Желтая карточкаJavier Correa
38' Желтая карточкаFranco Quinteros
38' Желтая карточкаЛолло Лусиано
49' Желтая карточкаAlejandro Maciel
51' Желтая карточкаОрбан Лукас
Ход матча
26'
32'
38'
38'
38'
49'
51'
14
Maico
Quiroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Amos PeralesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Банфилд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.46
|Javier Correa
|4
|0.31
|Ауче Габриэль
|3
|0.23
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.15
|Кардона Эдвин
|2 (2)
|0.15
|Carlos Alcaraz
|2
|0.15
|Мура Факундо
|1
|0.08
|Чанкалай Томас
|1 (1)
|0.08
|Мартинес Маурисио
|1
|0.08
|Matias Rojas II
|1 (1)
|0.08
|Nery Dominguez
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|5
|0.38
|Урси Агустин
|2
|0.15
|Лолло Лусиано
|2
|0.15
|Цвитанич Дарио
|1
|0.08
|Juan Alvarez2
|1
|0.08
|Amos Perales
|1
|0.08
|Juan Manuel Cruz
|1 (1)
|0.08
|Ramiro Enrique
|1
|0.08
|Gregorio Tanco
|1
|0.08
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.08
|Matias Romero1
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Javier Correa
|3
|0
|Enzo Copetti
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Кардона Эдвин
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Орбан Лукас
|0
|1
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|5
|1
|Доминго Николас
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Урси Агустин
|4
|0
|Gregorio Tanco
|2
|1
|Alexis Maldonado
|3
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Alejandro Cabrera
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Лопез Эрик
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Amos Perales
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
30%
3
18%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|8
|5
|0
|23 - 8
|29
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Банфилд
|0:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|1:3
|13
|5
|5
|3
|16 - 10
|20
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Велес Сарсфилд
|3:1
|13
|3
|6
|4
|11 - 10
|15
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|11.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|12
|1
|8
|3
|16 - 18
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 1
|15
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|0:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|1:3
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|3:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Банфилд
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Тигре
|1:3
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|3:1
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3