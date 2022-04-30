1:1
Конец матча
26' Желтая карточкаMatias Romero1
32' Желтая карточкаДоминго Николас
38' Желтая карточкаJavier Correa
38' Желтая карточкаFranco Quinteros
38' Желтая карточкаЛолло Лусиано
49' Желтая карточкаAlejandro Maciel
51' Желтая карточкаОрбан Лукас
0:1
56' Гол в свои воротаMaico Quiroz
85' Желтая карточкаJuan Caceres
86' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
1:1
90' ГолNery Dominguez
90' Красная карточкаЧанкалай Томас
90' Желтая карточкаFabricio Dominguez
Ход матча
26'
32'
38'
38'
38'
49'
51'
56'
0:1
85'
86'
90'
1:1
90'
14
Maico
Quiroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Amos PeralesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Банфилд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.46
|Javier Correa
|4
|0.31
|Ауче Габриэль
|3
|0.23
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.15
|Кардона Эдвин
|2 (2)
|0.15
|Carlos Alcaraz
|2
|0.15
|Чанкалай Томас
|1 (1)
|0.08
|Nery Dominguez
|1
|0.08
|Мура Факундо
|1
|0.08
|Мартинес Маурисио
|1
|0.08
|Matias Rojas II
|1 (1)
|0.08
|Fabricio Dominguez
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|5
|0.38
|Урси Агустин
|2
|0.15
|Лолло Лусиано
|2
|0.15
|Цвитанич Дарио
|1
|0.08
|Juan Alvarez2
|1
|0.08
|Amos Perales
|1
|0.08
|Juan Manuel Cruz
|1 (1)
|0.08
|Ramiro Enrique
|1
|0.08
|Gregorio Tanco
|1
|0.08
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.08
|Matias Romero1
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|5
|0
|Чанкалай Томас
|2
|1
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Javier Correa
|3
|0
|Enzo Copetti
|3
|0
|Орбан Лукас
|1
|1
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Кардона Эдвин
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Fabricio Dominguez
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|5
|1
|Доминго Николас
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Урси Агустин
|4
|0
|Gregorio Tanco
|2
|1
|Alexis Maldonado
|3
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Alejandro Cabrera
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Лопез Эрик
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Amos Perales
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
16%
5
29%
29%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
8
32%
3
18%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|8
|5
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|11.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|12
|1
|8
|3
|16 - 18
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3