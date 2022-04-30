1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
4'
10'
1:0
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
38 Matias Godoy
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|2
|0.15
|Ramiro Carrera
|1
|0.08
|Marcelo Ortiz
|1
|0.08
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.08
|Андрада Федерико
|1
|0.08
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|Ramiro Ruiz
|1
|0.08
|Matias Orihuela
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Alexis Doldan
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|2
|0.15
|Diego Valoyes
|2
|0.15
|Джиротти Федерико
|2
|0.15
|Мендез Начо
|1
|0.08
|Matias Esquivel
|1
|0.08
|Gaston Americo Benavidez
|0
|0
|Hector Fertoli
|0
|0
|Олива Кристиан
|0
|0
|Enzo Hernan Diaz
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|5
|1
|Ramiro Carrera
|5
|1
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Marcelo Ortiz
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Augusto Lotti
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|2
|Джиротти Федерико
|4
|1
|Ramiro Hernandez
|2
|2
|Рафа II
|4
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|1
|Мендез Начо
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Francisco Alvarez1
|2
|0
|Майкл Сантос
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
44%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1
Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|12
|5
|5
|2
|15 - 7
|20
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|10.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|12
|1
|8
|3
|16 - 18
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3