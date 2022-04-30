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Аргентина: Лига професиональ

2022
Атлетико Тукуман
3:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
3' Желтая карточка
Ramiro Carrera
1:0
9' Гол в свои ворота
Tiago Palacios
14' Желтая карточка
Santiago Toloza
2:0
27' Гол
Cristian Menendez
36' Желтая карточка
Ciro Rius
79' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
83' Желтая карточка
Renzo Tesuri
90' Желтая карточка
Alan Aguerre
90' Желтая карточка
Tiago Palacios
3:0
90' Пенальти
Cristian Menendez
90'+8
1
Dante
Campisi
8
Guillermo
Acosta
2
Marcelo
Ortiz
6
Bruno
Felix
Bianchi
30
Gabriel
Risso
12
Ciro
Rius
23
Ramiro
Carrera
10
Leonardo
Heredia
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
11
Cristian
Menendez
1
Alan
Aguerre
28
Francisco
Alvarez1
23
Ramiro
Hernandez
42
Tiago
Palacios
21
Angelo
Martino
25
Federico
Torres
35
Fernando
Juarez
III
24
Santiago
Toloza
11
Emerson
Batalla
32
Matias
Esquivel
9
Майкл
Сантос
Атлетико Тукуман
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:3
КДМЭП
1:1
С
2:1
КДЛС
2:0
КДЛС
3:2
С
0:0
С
3:1
ТМК
0:0
П
2:1
ПБ
1:2
ПБ
1:0
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 2 0.15
Cristian Menendez 2 (1) 0.15
Ramiro Carrera 1 0.08
Marcelo Ortiz 1 0.08
Bruno Felix Bianchi 1 0.08
Андрада Федерико 1 0.08
Renzo Tesuri 1 0.08
Ramiro Ruiz 1 0.08
Matias Orihuela 0 0
Martin Garay 0 0
Alexis Doldan 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 2 0.15
Diego Valoyes 2 0.15
Джиротти Федерико 2 0.15
Мендез Начо 1 0.08
Matias Esquivel 1 0.08
Gaston Americo Benavidez 0 0
Hector Fertoli 0 0
Олива Кристиан 0 0
Enzo Hernan Diaz 0 0
Matias Godoy 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 6 1
Bruno Felix Bianchi 5 1
Renzo Tesuri 5 0
Ромеро Гастон 4 0
Marcelo Ortiz 4 0
Guillermo Acosta 3 0
Joaquin Pereyra1 3 0
Augusto Lotti 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Ciro Rius 1 0
Matias Orihuela 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Martin Garay 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 2
Джиротти Федерико 4 1
Ramiro Hernandez 2 2
Рафа II 4 0
Gaston Americo Benavidez 1 1
Мендез Начо 2 0
Angelo Martino 2 0
Francisco Alvarez1 2 0
Майкл Сантос 1 0
Эррера Гидо 1 0
Alan Aguerre 1 0
Олива Кристиан 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Matias Esquivel 1 0
Emerson Batalla 1 0
Tiago Palacios 1 0
Santiago Toloza 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
4
40%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
22%
4
21%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
3
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1
Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 12 6 3 3 17 - 16 21
6. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
7. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 12 5 5 2 15 - 7 20
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Ланус 12 2 5 5 13 - 15 11
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 12 1 8 3 16 - 18 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
9. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Сиро Риус получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Кристиан Менендес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Santiago Toloza получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Tiago Palacios уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      3'
      Рамиро Каррера получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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