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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Патронато Парана
0:3
Первый тайм: 45+'
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
3' Гол
Алеман Брайн
0:2
23' Гол
Cristian Alberto Tarragona
30' Желтая карточка
Leonardo Morales
43' Желтая карточка
Oliver Paz Benitez
0:3
44' Гол
Алеман Брайн
45'+1

Ход матча

3'
0:1
Алеман Брайн
23'
0:2
Cristian Alberto Tarragona
(Erik Ramirez)
30'
 
Leonardo Morales
43'
Oliver Paz Benitez
 
44'
0:3
Алеман Брайн
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.52
3.34
2.96
Все Коэффициенты
34
Matias
Mansilla
30
Lucas
Kruspzky
3
Oliver
Paz
Benitez
2
Carlos
Quintana
22
Raul
Lozano
21
Sebastian
Medina
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
9
Jonathan
Herrera1
18
Барриос
Лукас
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
18
Коласо
Николас
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
Патронато Парана
4-3-1-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Патронато Парана
Химнасия Ла-Плата

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
4:1
КДМЗ6
0:0
КДМЗ6
3:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1
П
3:2
НБ
2:0
НБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Лукас 3 (2) 0.23
Axel Rodriguez 2 0.15
Nicolas Castro1 2 0.15
Gabriel Gudino 1 0.08
Мосевич Леонель 1 0.08
Jonathan Herrera1 0 0
Raul Lozano 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 7 (2) 0.54
Алеман Брайн 4 (1) 0.31
Erik Ramirez 2 0.15
Ramon Sosa 2 (1) 0.15
Карбонеро Йохан 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 4 0
Nicolas Castro1 4 0
Juan Guasone 2 1
Gabriel Gudino 3 0
Sebastian Medina 3 0
Барриос Лукас 2 0
Carlos Quintana 2 0
Lucas Kruspzky 2 0
Franco Leys 2 0
Facundo Cobos 2 0
Lautaro Geminiani 2 0
Matias Mansilla 2 0
Fabio Vazquez 1 0
Raul Lozano 1 0
Tiago Banega 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 8 0
Leonardo Morales 3 0
Nery Leyes 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Erik Ramirez 3 0
Пирис Оскар 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Ramon Sosa 3 0
Agustin Cardozo 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Рей Родриго 1 0
Matias Melluso 1 0
German Guiffrey 1 0
Guillermo Enrique 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
63%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
8
38%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 12 6 3 3 17 - 16 21
6. Химнасия Ла-Плата 3:0 13 6 3 4 18 - 19 21
7. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Патронато Парана 0:3 13 3 1 9 10 - 21 10
12. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 12 1 4 7 9 - 22 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 12 5 5 2 15 - 7 20
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Ланус 12 2 5 5 13 - 15 11
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 12 1 8 3 16 - 18 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 3:0 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 0:3 7 1 1 5 4 - 10 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Химнасия Ла-Плата 3:0 7 3 1 3 10 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 0:3 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
9. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.52
3.34
2.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Патронато Парана 0:3 Химнасия Ла-Плата онлайн

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