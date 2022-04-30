0:3
Первый тайм: 45+'
0:1
3' ГолАлеман Брайн
0:2
23' ГолCristian Alberto Tarragona
30' Желтая карточкаLeonardo Morales
43' Желтая карточкаOliver Paz Benitez
0:3
44' ГолАлеман Брайн
Ход матча
3'
0:1
23'
30'
44'
0:3
22
Raul
Lozano
32
Franco
Leys
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Патронато Парана
Химнасия Ла-Плата
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Лукас
|3 (2)
|0.23
|Axel Rodriguez
|2
|0.15
|Nicolas Castro1
|2
|0.15
|Gabriel Gudino
|1
|0.08
|Мосевич Леонель
|1
|0.08
|Jonathan Herrera1
|0
|0
|Raul Lozano
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|7 (2)
|0.54
|Алеман Брайн
|4 (1)
|0.31
|Erik Ramirez
|2
|0.15
|Ramon Sosa
|2 (1)
|0.15
|Карбонеро Йохан
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|4
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Juan Guasone
|2
|1
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Sebastian Medina
|3
|0
|Барриос Лукас
|2
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|Franco Leys
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Lautaro Geminiani
|2
|0
|Matias Mansilla
|2
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|8
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Nery Leyes
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Пирис Оскар
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Francisco Gerometta
|3
|0
|Ramon Sosa
|3
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
63%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
8
38%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|3:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Патронато Парана
|0:3
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|12
|5
|5
|2
|15 - 7
|20
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|10.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|12
|1
|8
|3
|16 - 18
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|0:3
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|0:3
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3