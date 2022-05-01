2:0
Конец матча
1:0
4' ГолБенедетто Дарио
49' Желтая карточкаAlan Varela
54' Желтая карточкаБенедетто Дарио
2:0
60' ГолБенедетто Дарио
77' Желтая карточкаФернандес Пол
90' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
Ход матча
4'
1:0
49'
54'
60'
2:0
77'
90'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
11
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Leandro Brey
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
-
15 Junior AriasНападающий
-
-
-
-
-
24 Axel Bordon
-
14 Juan Diaz4
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|6 (2)
|0.46
|Вилья Себастьян
|4
|0.31
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.15
|Фабра Франк
|1
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.08
|Адвинкула Луис
|1
|0.08
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.08
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.08
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Фернандес Пол
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|4
|0.31
|Nicolas Ferreyra
|3
|0.23
|Моуче Пабло
|2
|0.15
|Ivan Tapia
|2
|0.15
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.08
|Facundo Castro I
|1
|0.08
|Carlos Martin Arce
|1
|0.08
|Facundo Mater
|0
|0
|Junior Arias
|0
|0
|Carlos Valenzuela
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|0
|Фабра Франк
|3
|1
|Фернандес Пол
|4
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Mater
|3
|1
|Nicolas Ferreyra
|4
|0
|Ivan Tapia
|3
|0
|Dylan Glaby
|3
|0
|Tomas Lecanda
|1
|1
|Juan Manuel Vazquez
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Carlos Martin Arce
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Jonathan Blanco
|1
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
3
27%
6
26%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
4
36%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1
Барракас Централь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|8
|5
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Сармиенто
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 16
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|6
|1
|17 - 11
|24
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|6.
|Барракас Централь
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|13
|2
|8
|3
|14 - 17
|14
|10.
|Арсенал Саранди
|3:3
|13
|2
|8
|3
|18 - 18
|14
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|13.
|Ланус
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Ланус
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|12.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3