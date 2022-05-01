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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Барракас Централь
0'
1:0
4' Гол
Бенедетто Дарио
49' Желтая карточка
Alan Varela
54' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
2:0
60' Гол
Бенедетто Дарио
77' Желтая карточка
Фернандес Пол
90' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
90'+6
13
Гарсия
Хавьер
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
11
Ромеро
Оскар
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
23
Rodrigo
Saracho
26
Maximiliano
Rodriguez1
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
5
Dylan
Glaby
11
Neri
Ricardo
Bandiera
10
Ivan
Tapia
8
Juan
Manuel
Vazquez
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Бока Хуниорс
4-3-3
Барракас Централь
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 6 (2) 0.46
Вилья Себастьян 4 0.31
Сальвио Эдуардо 2 0.15
Фабра Франк 1 0.08
Васкес Луис 1 0.08
Адвинкула Луис 1 0.08
Искиэрдос Карлос 1 0.08
Рохо Маркос 1 (1) 0.08
Ромеро Оскар 0 0
Фернандес Пол 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 4 0.31
Nicolas Ferreyra 3 0.23
Моуче Пабло 2 0.15
Ivan Tapia 2 0.15
Bruno Christian Sepulveda 1 0.08
Facundo Castro I 1 0.08
Carlos Martin Arce 1 0.08
Facundo Mater 0 0
Junior Arias 0 0
Carlos Valenzuela 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 0
Фабра Франк 3 1
Фернандес Пол 4 0
Адвинкула Луис 3 0
Молинас Аарон 3 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Mater 3 1
Nicolas Ferreyra 4 0
Ivan Tapia 3 0
Dylan Glaby 3 0
Tomas Lecanda 1 1
Juan Manuel Vazquez 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Carlos Martin Arce 2 0
Brian Calderara 2 0
Jonathan Blanco 1 0
Моуче Пабло 1 0
Facundo Castro I 1 0
Gonzalo Paz 1 0
Carlos Valenzuela 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
3
27%
6
26%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
4
36%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1
Барракас Централь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 0:0 13 7 3 3 22 - 11 24
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Сармиенто 0:0 13 6 4 3 17 - 16 22
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
7. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 13 2 8 3 14 - 17 14
10. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
12. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
13. Ланус 0:0 13 2 6 5 13 - 15 12
14. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 0:0 7 4 3 0 11 - 7 15
5. Ривер Плейт 0:0 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
5. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
7. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Ланус 0:0 7 2 3 2 7 - 5 9
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
12. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 0:0 7 4 1 2 7 - 4 13
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 0:0 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Индепендьенте Авельянеда 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 0:0 6 0 3 3 6 - 10 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Нери Рикардо Бандьера бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Бенедетто Дарио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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