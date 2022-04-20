Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Салернитана вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 12362 болельщиков

95' Бекао Родриго из команды Удинезе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

95' Верди Симоне снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

93' Игрок команды Салернитана делает подачу своему товарищу по команде.

93' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Г О О О О Л - Верди Симоне забивает с левой ноги!

92' Делофеу Херард получил желтую карточку от судьи

92' Рефери не любит споров - именно за это Кастанос Григорис сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Верди Симоне пробил со штрафного прямо в стенку

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Бохинен Эмиль получил желтую карточку от судьи

85' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Штрафной исполнил Делофеу Херард , после его удара Луиджи Сепе сделал классный сейв. Угловой

84' Эдерсон Хонорато получил желтую карточку от судьи

83' Эдерсон Хонорато нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

82' Бонаццоли Федерико не смог попасть в створ ударом издали

82' Близко! Микаэль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

80' Зеегелаар Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Матч возобновится спорным мячом

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Салернитана

76' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Тактическая замена. Рибери Франк уходит с поля и его заменяет Микаэль

71' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

70' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Брэндон Соппи получил травму и заменен. Зеегелаар Марвин выходит на поле.

68' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бохинен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Цортеа Надир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Удинезе выполняет удар от ворот.

63' Цортеа Надир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок Делофеу Херард из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Голкипер мог бы сыграть и получше

61' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Удинезе

58' Кулибали Лассана навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Раньери Лука получил желтую карточку от судьи

56' Безумный фол. Раньери Лука грубо играет против соперника. Пострадал Брэндон Соппи

56' Хорошую попытку сделал Раньери Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Самарджич Лазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Цортеа Надир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Цортеа Надир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Делофеу Херард из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.