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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:1
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
32' Желтая карточка
Яяло Мато
56' Желтая карточка
Раньери Лука
84' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
86' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
89' Желтая карточка
Мари Пабло
90' Желтая карточка
Кастанос Григорис
90' Желтая карточка
Делофеу Херард
0:1
90' Гол
Верди Симоне
90' Желтая карточка
Верди Симоне
90'+6
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
8
Яяло
Мато
24
Самарджич
Лазар
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
55
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
16
Радованович
Иван
17
Фасио
Федерико
21
Цортеа
Надир
13
Эдерсон
Хонорато
18
Кулибали
Лассана
15
Бохинен
Эмиль
19
Раньери
Лука
9
Бонаццоли
Федерико
7
Рибери
Франк
Удинезе
3-5-2
Салернитана
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 11 (1) 0.34
Гомеш Бету 11 0.34
Молина Науэль 6 0.19
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.09
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.22
Джурич Милан II 4 (1) 0.13
Верди Симоне 3 0.09
Кулибали Мамаду 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 8 0
Делофеу Херард 8 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Молина Науэль 6 1
Макенго Жан-Виктор 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Удоги Дестини 3 0
Мари Пабло 1 1
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 9 0
Дьомбер Норберт 7 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Джурич Милан II 5 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Рибери Франк 3 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Бохинен Эмиль 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Радованович Иван 2 0
Верди Симоне 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Цортеа Надир 2 0
Айя Рамзи 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
24%
2
14%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
8
32%
3
21%
76-90

Пропущено

27
37
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
15%
3
8%
1-15
6
22%
4
11%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
2
7%
7
19%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
8
30%
30%
8
22%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
2
10%
3
23%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Пропущено

25
31
7 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
8%
8
26%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
9
36%
4
13%
46-60
4
16%
5
16%
61-75
5
20%
4
13%
76-90

Забито

45
27
21 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
8
18%
5
19%
1-15
6
13%
4
15%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
4
9%
6
22%
61-75
14
31%
5
19%
76-90

Пропущено

52
68
22 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 30
6
12%
11
16%
1-15
8
15%
10
15%
16-30
8
15%
12
18%
31-45
11
21%
11
16%
46-60
6
12%
12
18%
61-75
13
25%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1
Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0
Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0
Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 33 17 7 9 54 - 37 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 32 14 9 9 54 - 38 51
9. Верона Заявка 33 13 9 11 58 - 50 48
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 32 10 10 12 36 - 31 40
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 33 9 6 18 33 - 57 33
16. Сампдория Заявка 33 8 5 20 40 - 56 29
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 32 5 7 20 26 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 16 7 3 6 29 - 22 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
15. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
16. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Новости
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