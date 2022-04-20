Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
32' Желтая карточкаЯяло Мато
56' Желтая карточкаРаньери Лука
84' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
86' Желтая карточкаБохинен Эмиль
89' Желтая карточкаМари Пабло
90' Желтая карточкаКастанос Григорис
90' Желтая карточкаДелофеу Херард
0:1
90' ГолВерди Симоне
90' Желтая карточкаВерди Симоне
Ход матча
32'
56'
57'
72'
84'
86'
89'
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы
-
5 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
9 Угловые
-
1 Офсайды
-
20 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
54 Владение мячом, %
Владение мячом
22
Мари
Пабло
55
Сепе
Луиджи
21
Цортеа
Надир
19
Раньери
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 МикаэлНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|11 (1)
|0.34
|Гомеш Бету
|11
|0.34
|Молина Науэль
|6
|0.19
|Пуссетто Игнасио
|3 (1)
|0.09
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.06
|Самарджич Лазар
|2
|0.06
|Форестьери Фернандо
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|7 (1)
|0.22
|Джурич Милан II
|4 (1)
|0.13
|Верди Симоне
|3
|0.09
|Кулибали Мамаду
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Радованович Иван
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|Делофеу Херард
|8
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Перейра Роберто
|6
|1
|Молина Науэль
|6
|1
|Макенго Жан-Виктор
|5
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Удоги Дестини
|3
|0
|Мари Пабло
|1
|1
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|9
|0
|Дьомбер Норберт
|7
|0
|Бонаццоли Федерико
|6
|0
|Кастанос Григорис
|4
|1
|Джурич Милан II
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Рибери Франк
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Радованович Иван
|2
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
24%
2
14%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
8
32%
3
21%
76-90
Пропущено
27
37
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
15%
3
8%
1-15
6
22%
4
11%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
2
7%
7
19%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
8
30%
30%
8
22%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
2
10%
3
23%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90
Пропущено
25
31
7 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
8%
8
26%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
9
36%
4
13%
46-60
4
16%
5
16%
61-75
5
20%
4
13%
76-90
Забито
45
27
21 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
8
18%
5
19%
1-15
6
13%
4
15%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
4
9%
6
22%
61-75
14
31%
5
19%
76-90
Пропущено
52
68
22 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 30
6
12%
11
16%
1-15
8
15%
10
15%
16-30
8
15%
12
18%
31-45
11
21%
11
16%
46-60
6
12%
12
18%
61-75
13
25%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1
Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0
Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0
Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|54 - 37
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 40
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|54 - 38
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|58 - 50
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 31
|40
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|33 - 57
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|40 - 56
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 69
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 22
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
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