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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
12' Гол
Мари Пабло
17' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
35'
0:1. Гол Пабло Мари (видео). Чем...

Ход матча

12'
0:1
Мари Пабло
17'
 
Нюйтинк Брэм

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 109
Фиорентина 89% (97)
X 9.2% (10)
Удинезе 1.8% (2)
0
выиграет Фиорентина, со счетом 2:0
«Фиорентина» будет крайне мотивирована и явно заряжена только на победу – вряд ли у гостей есть шансы... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Удинезе
1.76
4.14
4.96
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
19
Пёнтек
Кшиштоф
33
Соттиль
Рикардо
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
Фиорентина
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Удинезе

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

33 матча

57.6%
12.1%
30.3%
19 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.5
Торрейра Лукас 5 0.15
Гонсалес Николас 4 0.12
Бираги Кристиано 4 (1) 0.12
Бонавентура Джакомо 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Соттиль Рикардо 3 0.09
Пёнтек Кшиштоф 3 0.09
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 11 (1) 0.32
Гомеш Бету 11 0.32
Молина Науэль 6 0.18
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.09
Удоги Дестини 3 0.09
Саксесс Исаак 2 0.06
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 9 1
Торрейра Лукас 7 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Дункан Альфред 2 0
Венути Лоренцо 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 8 0
Делофеу Херард 8 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Молина Науэль 6 1
Макенго Жан-Виктор 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Удоги Дестини 3 0
Мари Пабло 1 1
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
22
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
3
8%
2
9%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
9
25%
5
23%
31-45
7
19%
2
9%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
6
17%
6
27%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
4
29%
10
37%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
5
19%
76-90

Забито

20
25
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
0
0%
6
24%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
6
30%
5
20%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
4
20%
8
32%
76-90

Пропущено

26
27
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
5
19%
6
22%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
9
35%
8
30%
30%
76-90

Забито

56
47
22 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 15
4 Не забивали 9
3
5%
8
17%
1-15
7
13%
7
15%
16-30
12
21%
7
15%
31-45
13
23%
7
15%
46-60
11
20%
4
9%
61-75
10
18%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

40
54
14 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
2
5%
7
13%
1-15
6
15%
8
15%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
9
23%
12
22%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
11
28%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2
Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина 0:1 Заявка 34 17 5 12 54 - 43 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 34 12 10 12 59 - 55 46
11. Удинезе 1:0 Заявка 34 10 13 11 50 - 52 43
12. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
13. Болонья Заявка 33 10 9 14 37 - 47 39
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина 0:1 Заявка 17 11 2 4 34 - 17 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе 1:0 Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 17 7 4 6 22 - 20 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина 0:1 Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе 1:0 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Пёнтек на фланге толкнул в спину Мари.
  • Угловой
    37'
    Бираги исполнил подачу от углового флага. Защитники "Удинезе" мяч из штрафной площади выбили.
  • 36'
     Сильвестри не удержал мяч в руках после навеса Соттиля слева, но Мари быстро сумел помочь голкиперу.
  • 34'
    Сильвестри забрал мяч в руки после навеса Гонсалеса справа.
  • 33'
    Бираги слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Мартинес головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Молина на фланге у линии штрафной площади сбил Соттиля.
  • Угловой
    31'
    Делофеу от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Пёнтек.
  • 30'
    Соттил слева прошёл вперёд и навесил точно в руки Сильвестри.
  • Офсайд
    28'
    Соттил на левом фланге оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    27'
    Медики оказывают Бекао помощь. Пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    26'
    Соттил на левом фланге атаки подтолкнул в спину Бекао.
  • Офсайд
    25'
    Гонсалес из офсайда пробил левее ворот.
  • 24'
    Макенго слева прорвался к воротам, а затем стал со смещением в центр обыгрывать одного соперника за другим. С семи метров Жан-Виктор пробил немного правее ворот.
  • 22'
    Длинный заброс Бираги вперёд соперники перехватили.
  • 21'
    Делофеу справа обырал Мартинеса и прострелил к воротам. Терраччиано расстелился на газоне и забрал мяч в руки.
  • 20'
    Милекнкович в центральном круге не позволил принять мяч Саксессу.
  • 19'
    Прострел Соттиля слева к воротам перехватил Мари.
  • 18'
    "Фиорентина" комбинирует у центрального круга, а вперёд продвижение соперники сдерживают.
  • Желтая карточка
    16'
    Нюйтинк в центральном круге грубо сбил Гонсалеса и получил первую жёлтую. карточку в матче.
  • 15'
    "Фиорентина" больше атакует правым флангом, где активны Одриосола с Гонсалесом.
  • Угловой
    14'
    Бираги от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МАРИ!!! Прострел Мари слева перехватил Миленкович, но мяч отскочил обратно к Пабло. Защитник "Удинезе" вошёл в штрафную площадь и мощнейшим ударом послал сферу под перекладину.
  • 11'
    Удар Саксесса слева с угла вратарской площади заблокировал Одриосола.
  • Угловой
    10'
    Хозяева исполнил первый угловой удар. Защитники "Удинезе" выбили мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    9'
    Гонсалес на замахе уложил двух соперников и с двенадцати метров пробил в ближний угол. Сильвестри удар парировал.
  • 8'
    Стартовые минуты проходят с небольшим преимуществом "Фиорентины". Хозяева почаще с мячом оказываются на чужой половине поля.
  • 6'
    Саксесс заброс вперёд направо на ход Делофеу получился слишком сильным.
  • Травма, повреждение
    5'
    Соттил неудачно приземлился на газон после верховой борьбы с Бекао. Проблемы со спиной у Рикардо.
  • Опасный момент
    4'
    Удар Пёнтека из пределов штрафной площади Сильвестри парировал после прострела Соттиля слева..
  • 3'
    После длинных забросов вперёд голкиперам пришлось играть на выходе, забирая мяч в руки у линии штрафной площади.
  • 2'
    "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Удинезе" в полосатых чёрно-белых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Артемио Франки"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Удинезе

Исход игры
Фиорентина
89.3% (100)
Ничья
8.9% (10)
Удинезе
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.22% (61)
Меньше
40.78% (42)
Обе команды забьют
Да
65.05% (67)
Нет
34.95% (36)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
51.8% (58)
1:0 Фиорентина
22.3% (25)
2:0 Фиорентина
7.1% (8)
1:1 Ничья
6.3% (7)
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Фиорентина
Удинезе

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