Бираги слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Мартинес головой пробил выше ворот.

Сильвестри забрал мяч в руки после навеса Гонсалеса справа.

Сильвестри не удержал мяч в руках после навеса Соттиля слева, но Мари быстро сумел помочь голкиперу.

Бираги исполнил подачу от углового флага. Защитники "Удинезе" мяч из штрафной площади выбили.

Пёнтек на фланге толкнул в спину Мари.

32' Молина на фланге у линии штрафной площади сбил Соттиля.

31' Делофеу от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Пёнтек.

30' Соттил слева прошёл вперёд и навесил точно в руки Сильвестри.

28' Соттил на левом фланге оказался в офсайде.

27' Медики оказывают Бекао помощь. Пауза в матче.

26' Соттил на левом фланге атаки подтолкнул в спину Бекао.

25' Гонсалес из офсайда пробил левее ворот.

24' Макенго слева прорвался к воротам, а затем стал со смещением в центр обыгрывать одного соперника за другим. С семи метров Жан-Виктор пробил немного правее ворот.

22' Длинный заброс Бираги вперёд соперники перехватили.

21' Делофеу справа обырал Мартинеса и прострелил к воротам. Терраччиано расстелился на газоне и забрал мяч в руки.

20' Милекнкович в центральном круге не позволил принять мяч Саксессу.

19' Прострел Соттиля слева к воротам перехватил Мари.

18' "Фиорентина" комбинирует у центрального круга, а вперёд продвижение соперники сдерживают.

16' Нюйтинк в центральном круге грубо сбил Гонсалеса и получил первую жёлтую. карточку в матче.

15' "Фиорентина" больше атакует правым флангом, где активны Одриосола с Гонсалесом.

14' Бираги от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МАРИ!!! Прострел Мари слева перехватил Миленкович, но мяч отскочил обратно к Пабло. Защитник "Удинезе" вошёл в штрафную площадь и мощнейшим ударом послал сферу под перекладину.

11' Удар Саксесса слева с угла вратарской площади заблокировал Одриосола.

10' Хозяева исполнил первый угловой удар. Защитники "Удинезе" выбили мяч к центральному кругу.

9' Гонсалес на замахе уложил двух соперников и с двенадцати метров пробил в ближний угол. Сильвестри удар парировал.

8' Стартовые минуты проходят с небольшим преимуществом "Фиорентины". Хозяева почаще с мячом оказываются на чужой половине поля.

6' Саксесс заброс вперёд направо на ход Делофеу получился слишком сильным.

5' Соттил неудачно приземлился на газон после верховой борьбы с Бекао. Проблемы со спиной у Рикардо.

4' Удар Пёнтека из пределов штрафной площади Сильвестри парировал после прострела Соттиля слева..

3' После длинных забросов вперёд голкиперам пришлось играть на выходе, забирая мяч в руки у линии штрафной площади.

2' "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Удинезе" в полосатых чёрно-белых футболках и белых трусах.