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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Удинезе
Прогнозы 34
Фиорентина 91.2% (31)
X 2.9% (1)
Удинезе 5.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Удинезе
1.75
4.14
5.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Удинезе

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

33 матча

57.6%
12.1%
30.3%
19 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.52
Торрейра Лукас 5 0.15
Гонсалес Николас 4 0.12
Бираги Кристиано 4 (1) 0.12
Бонавентура Джакомо 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Соттиль Рикардо 3 0.09
Пёнтек Кшиштоф 3 0.09
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 11 (1) 0.33
Гомеш Бету 11 0.33
Молина Науэль 6 0.18
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.09
Удоги Дестини 3 0.09
Саксесс Исаак 2 0.06
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 9 1
Торрейра Лукас 7 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Дункан Альфред 2 0
Венути Лоренцо 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 8 0
Делофеу Херард 8 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Молина Науэль 6 1
Макенго Жан-Виктор 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Удоги Дестини 3 0
Мари Пабло 1 1
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
22
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
3
8%
2
9%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
9
25%
5
23%
31-45
7
19%
2
9%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
6
17%
6
27%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
4
29%
10
37%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
5
19%
76-90

Забито

20
25
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
0
0%
6
24%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
6
30%
5
20%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
4
20%
8
32%
76-90

Пропущено

26
27
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
5
19%
6
22%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
9
35%
8
30%
30%
76-90

Забито

56
47
22 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 15
4 Не забивали 9
3
5%
8
17%
1-15
7
13%
7
15%
16-30
12
21%
7
15%
31-45
13
23%
7
15%
46-60
11
20%
4
9%
61-75
10
18%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

40
54
14 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
2
5%
7
13%
1-15
6
15%
8
15%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
9
23%
12
22%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
11
28%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2
Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 33 17 5 11 54 - 42 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 33 9 13 11 49 - 52 40
13. Болонья Заявка 33 10 9 14 37 - 47 39
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 17 7 4 6 22 - 20 25
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 16 3 6 7 21 - 28 15
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2022, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Фиорентина 91.2% (31)
    X 2.9% (1)
    Удинезе 5.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Удинезе
    1.75
    4.14
    5.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Удинезе

    Исход игры
    Фиорентина
    91.2% (31)
    Ничья
    2.9% (1)
    Удинезе
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (20)
    Нет
    41.18% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    52.9% (18)
    1:0 Фиорентина
    26.5% (9)
    2:0 Фиорентина
    11.8% (4)
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    Фиорентина
    Удинезе

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