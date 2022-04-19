Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
История личных встреч
Фиорентина
Удинезе
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
33 матча
57.6%
12.1%
30.3%
19 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.52
|Торрейра Лукас
|5
|0.15
|Гонсалес Николас
|4
|0.12
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.12
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Соттиль Рикардо
|3
|0.09
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.09
|Мале Юссеф
|2
|0.06
|Кабрал Артур
|2
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|11 (1)
|0.33
|Гомеш Бету
|11
|0.33
|Молина Науэль
|6
|0.18
|Пуссетто Игнасио
|3 (1)
|0.09
|Удоги Дестини
|3
|0.09
|Саксесс Исаак
|2
|0.06
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.06
|Самарджич Лазар
|2
|0.06
|Форестьери Фернандо
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|9
|1
|Торрейра Лукас
|7
|1
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Соттиль Рикардо
|3
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Венути Лоренцо
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|Делофеу Херард
|8
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Перейра Роберто
|6
|1
|Молина Науэль
|6
|1
|Макенго Жан-Виктор
|5
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|5
|0
|Пуссетто Игнасио
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Удоги Дестини
|3
|0
|Мари Пабло
|1
|1
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
22
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
3
8%
2
9%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
9
25%
5
23%
31-45
7
19%
2
9%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
6
17%
6
27%
76-90
Пропущено
14
27
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
4
29%
10
37%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
5
19%
76-90
Забито
20
25
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
0
0%
6
24%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
6
30%
5
20%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
4
20%
8
32%
76-90
Пропущено
26
27
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
5
19%
6
22%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
9
35%
8
30%
30%
76-90
Забито
56
47
22 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 15
4 Не забивали 9
3
5%
8
17%
1-15
7
13%
7
15%
16-30
12
21%
7
15%
31-45
13
23%
7
15%
46-60
11
20%
4
9%
61-75
10
18%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
40
54
14 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
2
5%
7
13%
1-15
6
15%
8
15%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
9
23%
12
22%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
11
28%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2
Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|54 - 42
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|49 - 52
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 47
|39
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 62
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|21 - 28
|15
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Удинезе
Исход игры
Фиорентина
91.2% (31)
Ничья
2.9% (1)
Удинезе
5.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
58.82% (20)
Нет
41.18% (14)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52.9% (18)
1:0 Фиорентина
26.5% (9)
2:0 Фиорентина
11.8% (4)
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