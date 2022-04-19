Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Ренато Далл'Ара
История личных встреч
Болонья
Интер Милан
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
27 матчей
14.8%
18.5%
66.7%
4 победы 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.8%
40.7%
44.5%
4 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|12 (2)
|0.36
|Барроу Муса
|5
|0.15
|Хикки Аарон
|5
|0.15
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.12
|Сванберг Маттиас
|3
|0.09
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.09
|Теате Артур
|2
|0.06
|Сансоне Никола
|1
|0.03
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|16 (3)
|0.48
|Джеко Эдин
|13
|0.39
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.21
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.15
|Дюмфрис Дензел
|5
|0.15
|Санчес Алексис
|4
|0.12
|Корреа Хоакин
|4
|0.12
|Барелла Николо
|3
|0.09
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|Димарко Федерико
|2
|0.06
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Госенс Робин
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|6
|2
|Медель Гари
|7
|1
|Сориано Роберто
|5
|2
|Де Сильвестри Лоренцо
|7
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Хикки Аарон
|7
|0
|Сансоне Никола
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Теате Артур
|6
|0
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|9
|0
|Брозович Марсело
|7
|0
|Барелла Николо
|7
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
31
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
5
24%
6
19%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
7
33%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
3
27%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
6
29%
1
9%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
4
19%
3
27%
76-90
Забито
17
41
6 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
3
18%
4
10%
1-15
0
0%
10
24%
16-30
3
18%
7
17%
31-45
3
18%
7
17%
46-60
2
12%
11
27%
61-75
6
35%
2
5%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
4
29%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
6
24%
5
36%
76-90
Забито
38
72
12 В 1-м тайме 35
26 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 22
11 Не забивали 3
5
13%
8
11%
1-15
1
3%
13
18%
16-30
6
16%
14
19%
31-45
8
21%
13
18%
46-60
5
13%
13
18%
61-75
13
34%
11
15%
76-90
Пропущено
46
25
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
4
9%
4
16%
1-15
6
13%
6
24%
16-30
6
13%
3
12%
31-45
9
20%
2
8%
46-60
11
24%
2
8%
61-75
10
22%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0
Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0
Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|54 - 42
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|49 - 52
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 47
|39
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 62
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|21 - 28
|15
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан
Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
14.3% (5)
Интер Милан
85.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (20)
Меньше
39.39% (13)
Обе команды забьют
Да
69.7% (23)
Нет
30.3% (10)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
51.4% (18)
0:2 Интер Милан
25.7% (9)
1:1 Ничья
8.6% (3)
1:3 Интер Милан
5.7% (2)
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