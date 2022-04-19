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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Болонья
Интер Милан

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

27 матчей

14.8%
18.5%
66.7%
4 победы 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.8%
40.7%
44.5%
4 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 12 (2) 0.36
Барроу Муса 5 0.15
Хикки Аарон 5 0.15
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.12
Сванберг Маттиас 3 0.09
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.09
Теате Артур 2 0.06
Сансоне Никола 1 0.03
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 16 (3) 0.48
Джеко Эдин 13 0.39
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.21
Перишич Иван 5 (1) 0.15
Дюмфрис Дензел 5 0.15
Санчес Алексис 4 0.12
Корреа Хоакин 4 0.12
Барелла Николо 3 0.09
Шкриньяр Милан 3 0.09
Димарко Федерико 2 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Гальярдини Роберто 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 6 2
Медель Гари 7 1
Сориано Роберто 5 2
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Хикки Аарон 7 0
Сансоне Никола 6 0
Домингес Николас 6 0
Теате Артур 6 0
Арнаутович Марко 5 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 9 0
Брозович Марсело 7 0
Барелла Николо 7 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
31
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
5
24%
6
19%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
7
33%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
3
27%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
6
29%
1
9%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
4
19%
3
27%
76-90

Забито

17
41
6 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
3
18%
4
10%
1-15
0
0%
10
24%
16-30
3
18%
7
17%
31-45
3
18%
7
17%
46-60
2
12%
11
27%
61-75
6
35%
2
5%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
4
29%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
6
24%
5
36%
76-90

Забито

38
72
12 В 1-м тайме 35
26 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 22
11 Не забивали 3
5
13%
8
11%
1-15
1
3%
13
18%
16-30
6
16%
14
19%
31-45
8
21%
13
18%
46-60
5
13%
13
18%
61-75
13
34%
11
15%
76-90

Пропущено

46
25
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
4
9%
4
16%
1-15
6
13%
6
24%
16-30
6
13%
3
12%
31-45
9
20%
2
8%
46-60
11
24%
2
8%
61-75
10
22%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0
Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0
Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 33 17 5 11 54 - 42 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 33 9 13 11 49 - 52 40
13. Болонья Заявка 33 10 9 14 37 - 47 39
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 17 7 4 6 22 - 20 25
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 16 3 6 7 21 - 28 15
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2022, осталось 2 дня 19 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 35
    Болонья 0% (0)
    X 14.3% (5)
    Интер Милан 85.7% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Интер Милан
    8.04
    5.20
    1.45
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан

    Исход игры
    Болонья
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (5)
    Интер Милан
    85.7% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (20)
    Меньше
    39.39% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (23)
    Нет
    30.3% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    51.4% (18)
    0:2 Интер Милан
    25.7% (9)
    1:1 Ничья
    8.6% (3)
    1:3 Интер Милан
    5.7% (2)
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    Интер Милан

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