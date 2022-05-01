Стадион: Exploria Stadium
2:1
Конец матча
1:0
16' ГолТейшейра Руан
18' Желтая карточкаТейшейра Руан
28' Желтая карточкаGuzman Corujo
2:0
45' ГолТоррес Факундо
54' Желтая карточкаАлсивар Хорди
59' Желтая карточкаШлегель Родриго
2:1
60' ПенальтиФухс Кристиан
60' Желтая карточкаБронико Брандт
88' Желтая карточкаЯнссон Робин
Ход матча
16'
1:0
18'
28'
45'
2:0
54'
59'
60'
2:1
60'
88'
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
21
Франко
Алан
12
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
27 Jack Lynn
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
31 George Marks
-
15 Ben Bender
-
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пато Алешандре
|2
|0.2
|Торрес Факундо
|2
|0.2
|Кара Эркан
|2
|0.2
|Урсо Жуниор
|2
|0.2
|Тейшейра Руан
|1
|0.1
|Моутинью Жоау
|1
|0.1
|Шлегель Родриго
|1
|0.1
|Мишель Бенжи
|1
|0.1
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Янссон Робин
|0
|0
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4
|0.57
|Ben Bender
|1
|0.14
|Алсивар Хорди
|1
|0.14
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.14
|Фухс Кристиан
|1 (1)
|0.14
|Руис Серхио
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|5
|1
|Cesar Araujo
|4
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Шлегель Родриго
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|3
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Guzman Corujo
|2
|0
|Фухс Кристиан
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
5
42%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Charlotte FC
(7 матчей)
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 7
|14
|5.
|Чикаго Файр
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Торонто
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|Цинциннати
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|12.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|2:2
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Цинциннати
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|2:2
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Даллас
|2:2
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0