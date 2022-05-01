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США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
2:1
Конец матча
Charlotte FC
0'
1:0
16' Гол
Тейшейра Руан
18' Желтая карточка
Тейшейра Руан
28' Желтая карточка
Guzman Corujo
2:0
45' Гол
Торрес Факундо
54' Желтая карточка
Алсивар Хорди
59' Желтая карточка
Шлегель Родриго
2:1
60' Пенальти
Фухс Кристиан
60' Желтая карточка
Бронико Брандт
88' Желтая карточка
Янссон Робин
90'+9
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
9
Кара
Эркан
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
14
Макоун
Кристиан
22
Фухс
Кристиан
13
Бронико
Брандт
21
Франко
Алан
8
Алсивар
Хорди
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
Орландо Сити
4-2-3-1
Charlotte FC
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пато Алешандре 2 0.2
Торрес Факундо 2 0.2
Кара Эркан 2 0.2
Урсо Жуниор 2 0.2
Тейшейра Руан 1 0.1
Моутинью Жоау 1 0.1
Шлегель Родриго 1 0.1
Мишель Бенжи 1 0.1
Перейра Маурисио 0 0
Янссон Робин 0 0
Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 0.57
Ben Bender 1 0.14
Алсивар Хорди 1 0.14
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.14
Фухс Кристиан 1 (1) 0.14
Руис Серхио 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 5 1
Cesar Araujo 4 0
Моутинью Жоау 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Шлегель Родриго 2 0
Карлос Антонио 1 0
Гальесе Педро 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Смит Кайл 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 3 0
Бронико Брандт 2 0
Guzman Corujo 2 0
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Франко Алан 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Adam Armour 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
5
42%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Charlotte FC
(7 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 поражения
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 9 4 2 3 13 - 7 14
5. Чикаго Файр 1:0 9 3 4 2 6 - 5 13
6. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
8. Торонто 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
11. Цинциннати 9 3 1 5 11 - 17 10
12. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 2:2 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Колорадо Рэпидс 1:0 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Портленд Тимберс 0:1 10 2 5 3 10 - 14 11
11. Спортинг Канзас-Сити 2:2 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Чикаго Файр 1:0 5 2 3 0 4 - 1 9
8. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 2:2 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Колорадо Рэпидс 1:0 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 2:2 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 0:1 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Даллас 2:2 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 1:0 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 2:2 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Guzman Corujo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Тейшейра Руан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Тейшейра Руан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Орландо Сити 2:1 Charlotte FC онлайн

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