1:1
Первый тайм: 42'
0:1
4' ГолЛопес Андерсон
1:1
11' ГолКим Бо-Ген
Ход матча
4'
11'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
41 Владение мячом, % 59
31
Сон
Бум-Кён
16
You-Heon
Lee
25
Чои
Чул-Сун
88
Gyu-Min
Park
29
Рю
Чжэ-Мун
13
Ким
Бо-Ген
11
Бэрроу
Моду
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
19
Санэто
Юки
17
Мияичи
Рио
- Основной состав
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
16 You-Heon LeeЗащитник
- Защитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Защитник
-
88 Gyu-Min ParkПолузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ким Бо-ГенНападающий
- Нападающий
-
11 Бэрроу МодуНападающий
- Запасные игроки
-
41 Хван Бен-ГынВратарь
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
- Защитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Ким Чжин-ГюПолузащитник
-
27 Мун Сон-МинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Коике РютаЗащитник
-
24 Ивата ТомокиЗащитник
-
19 Санэто ЮкиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Riku Yamane
-
14 Kaina Yoshio
-
Главный тренер: Kevin Muscat
История личных встреч
Чонбук Хендай Моторс
Йокогама Маринос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2
Йокогама Маринос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Йокогама Маринос - Хоангань Зялай 2:0 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1