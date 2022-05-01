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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Чонбук Хендай Моторс
1:1
Конец матча
Йокогама Маринос
0'
0:1
4' Гол
Лопес Андерсон
1:1
11' Гол
Ким Бо-Ген
56' Желтая карточка
Нисимура Такума
59' Желтая карточка
Бэрроу Моду
62' Желтая карточка
Ryotaro Tsunoda
79' Желтая карточка
Лопес Андерсон
90' Желтая карточка
Мун Сон-Мин
90'+5
31
Сон
Бум-Кён
16
You-Heon
Lee
5
Юн
Ен-Сон
25
Чои
Чул-Сун
4
Jin-Seob
Park
88
Gyu-Min
Park
29
Рю
Чжэ-Мун
28
Seong-Ung
Mae
13
Ким
Бо-Ген
9
Gustavo
Souza
III
11
Бэрроу
Моду
1
Такаока
Ёхеи
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
19
Санэто
Юки
33
Ryotaro
Tsunoda
8
Кида
Такуя
16
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Мияичи
Рио
30
Нисимура
Такума
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
Чонбук Хендай Моторс
4-3-3
Йокогама Маринос
4-2-3-1

История личных встреч

Чонбук Хендай Моторс
Йокогама Маринос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
4:1
ЛЧА
1:2
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:0

Результаты последних матчей

Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2
Йокогама Маринос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Йокогама Маринос - Хоангань Зялай 2:0 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Ким Бо-Ген бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Лопес Андерсон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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