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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Хоангань Зялай
1:0
Первый тайм: 39'
Сидней
0'
1:0
39' Гол
 39'

Ход матча

39'
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Хоангань Зялай
Ничья
Сидней
4.14
3.84
1.90
Все Коэффициенты
26
Tuan
Linh
Huynh
94
Маурисио
Жозе
3
Dong-Su
Kim
15
Huu
Tuan
Nguyen
11
Tuan
Anh
Nguyen
17
Ву
Ван
Тхань
10
Нгуен
Конг
Фуонг
8
Тран
Минь
Вуонг
7
Нгуен
Фонг
Хонг
Дуй
9
Нгуен
Ван
Тоан
30
Brandao
II
20
Хьюард-Белль
Том
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
3
Уорленд
Бен
5
О'тул
Коннор
11
Барбарусес
Костас
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
14
Ле
Фондре
Адам
12
Бухагьяр
Трент
Хоангань Зялай
3-1-4-2
Сидней
4-4-2

История личных встреч

Хоангань Зялай
Сидней

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1

Результаты последних матчей

Хоангань Зялай
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Йокогама Маринос - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Сидней - Хоангань Зялай 1:1
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1
Сидней
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хоангань Зялай
Ничья
Сидней
4.14
3.84
1.90
Все Коэффициенты
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