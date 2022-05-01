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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Хоангань Зялай
1:0
Конец матча
Сидней
0'
1:0
39' Гол
Brandao II
60' Желтая карточка
Доначи Джеймс
84' Желтая карточка
Tuan Linh Huynh
89' Желтая карточка
Ву Ван Тхань
90' Желтая карточка
Patrick Yazbek
90'+7

Ход матча

39'
Brandao II
1:0
46'
 
Patrick Yazbek
Берджесс Макс
46'
 
Ван Дер Сааг Гарри
О'тул Коннор
46'
 
Амини Мустафа
Ретре Пауло
60'
 
Доначи Джеймс
71'
 
Adrian Segecic
Барбарусес Костас
71'
 
Бобо
Ле Фондре Адам
75'
Huu Phuoc Le
Тран Минь Вуонг
 
81'
Труонг Луронг Хуан
Brandao II
 
84'
Tuan Linh Huynh
 
86'
Jefferson Baiano
Huu Tuan Nguyen
 
89'
Ву Ван Тхань
 
90'
 
Patrick Yazbek

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 47 Владение мячом, % 53
26
Tuan
Linh
Huynh
94
Маурисио
Жозе
3
Dong-Su
Kim
15
Huu
Tuan
Nguyen
11
Tuan
Anh
Nguyen
17
Ву
Ван
Тхань
10
Нгуен
Конг
Фуонг
8
Тран
Минь
Вуонг
7
Нгуен
Фонг
Хонг
Дуй
9
Нгуен
Ван
Тоан
30
Brandao
II
20
Хьюард-Белль
Том
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
3
Уорленд
Бен
5
О'тул
Коннор
11
Барбарусес
Костас
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
14
Ле
Фондре
Адам
12
Бухагьяр
Трент
Хоангань Зялай
3-1-4-2
Сидней
4-4-2

История личных встреч

Хоангань Зялай
Сидней

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1

Результаты последних матчей

Хоангань Зялай
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Йокогама Маринос - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Сидней - Хоангань Зялай 1:1
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1
Сидней
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Брандао бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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