1:0
Конец матча
1:0
39' ГолBrandao II
60' Желтая карточкаДоначи Джеймс
84' Желтая карточкаTuan Linh Huynh
89' Желтая карточкаВу Ван Тхань
90' Желтая карточкаPatrick Yazbek
Ход матча
39'
1:0
60'
71'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
47 Владение мячом, % 53
17
Ву
Ван
Тхань
30
Brandao
II
23
Грант
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ву Ван ТханьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Brandao IIНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
82 A Hoang
-
-
-
23 Nhan Thanh
-
-
34 Huu Phuoc Le
-
66 Duc Luong Le
-
-
Главный тренер: Сенамуян Киатисак
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
-
33 Patrick Wood
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Хоангань Зялай
Сидней
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Хоангань Зялай
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Йокогама Маринос - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Сидней - Хоангань Зялай 1:1
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1
Сидней
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2