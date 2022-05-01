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  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Китчи
0:0
Первый тайм: 39'
Виссел Кобе
0' 39'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Китчи
Ничья
Виссел Кобе
6.55
3.64
1.79
Все Коэффициенты
86
Paulo
César
III
15
Жуниор
Роберто
33
Це
Шон
5
Гонсалвес
Элио
95
Чань
Шиничи
37
Рауль
Баэна
2
Ло
Цз
Чунь
10
Cleiton
7
Мингазов
Руслан
8
Эллиот
Мэттью
9
Дамьянович
Деян
1
Маэкава
Дайя
23
Ямакава
Тэцуси
25
Осаки
Лео
14
Макино
Томоаки
3
Кобаяси
Юки
5
Ямагути
Хотару
44
Mitsuki
Hidaka
19
Хацусэ
Рё
20
Иноуэ
Сион
31
Накасака
Юя
29
Линкольн
Китчи
4-1-4-1
Виссел Кобе
4-2-3-1

История личных встреч

Китчи
Виссел Кобе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:1

Результаты последних матчей

Китчи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чианграй Юнайтед - Китчи 2:3 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1
Rangers4 - Китчи 1:6 Китчи - Southern District 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1 Китчи - Rangers4 3:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чианграй Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1
Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Китчи
Ничья
Виссел Кобе
6.55
3.64
1.79
Все Коэффициенты
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