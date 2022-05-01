2:2
Конец матча
0:1
44' ПенальтиЛинкольн
1:1
45' ПенальтиДамьянович Деян
55' Желтая карточкаРауль Баэна
1:2
87' ГолМуто Йосинори
2:2
90' ГолРауль Баэна
90' Красная карточкаРауль Баэна
Ход матча
44'
0:1
45'
1:1
55'
64'
64'
74'
87'
1:2
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
29 Владение мячом, % 71
33
Це
Шон
95
Чань
Шиничи
37
Рауль
Баэна
10
Cleiton
25
Осаки
Лео
19
Хацусэ
Рё
20
Иноуэ
Сион
31
Накасака
Юя
29
Линкольн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Це ШонЗащитник
- Защитник
-
95 Чань ШиничиЗащитник
-
37 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тон Кин-МанЗащитник
-
88 Alex AkandeПолузащитник
-
12 TomasПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
-
99 Pui-Hin Poon
-
-
26 Wellingsson
-
23 Jianqiao Guo
-
Главный тренер: Chi Kwong Chu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Осаки ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хацусэ РёПолузащитник
-
20 Иноуэ СионПолузащитник
-
31 Накасака ЮяПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Защитник
-
7 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
-
28 Yuya Tsuboi
-
34 Yusei Ozaki
-
Главный тренер: Lluis Planaguma
История личных встреч
Китчи
Виссел Кобе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Китчи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чианграй Юнайтед - Китчи 2:3 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1
Rangers4 - Китчи 1:6 Китчи - Southern District 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1 Китчи - Rangers4 3:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чианграй Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1
Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2