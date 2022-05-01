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  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Китчи
2:2
Конец матча
Виссел Кобе
0'
0:1
44' Пенальти
Линкольн
1:1
45' Пенальти
Дамьянович Деян
55' Желтая карточка
Рауль Баэна
1:2
87' Гол
Муто Йосинори
2:2
90' Гол
Рауль Баэна
90' Красная карточка
Рауль Баэна
90'+6

Ход матча

44'
0:1
Линкольн
45'
Дамьянович Деян
1:1
46'
 
Сакураути Нагиса
Ямагути Хотару
55'
Рауль Баэна
 
64'
 
Муто Йосинори
Линкольн
64'
 
Юя Осако
Кобаяси Юки
64'
 
Гоке Юта
Накасака Юя
74'
Хуан Ян
Эллиот Мэттью
 
76'
 
Yusei Ozaki
Ямакава Тэцуси
82'
Тон Кин-Ман
Ло Цз Чунь
 
87'
1:2
Муто Йосинори
(Иноуэ Сион)
89'
Alex Akande
Жуниор Роберто
 
90'
Рауль Баэна
(Cleiton)
2:2
90'
Рауль Баэна
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 29 Владение мячом, % 71
86
Paulo
César
III
15
Жуниор
Роберто
33
Це
Шон
5
Гонсалвес
Элио
95
Чань
Шиничи
37
Рауль
Баэна
2
Ло
Цз
Чунь
10
Cleiton
7
Мингазов
Руслан
8
Эллиот
Мэттью
9
Дамьянович
Деян
1
Маэкава
Дайя
23
Ямакава
Тэцуси
25
Осаки
Лео
14
Макино
Томоаки
3
Кобаяси
Юки
5
Ямагути
Хотару
44
Mitsuki
Hidaka
19
Хацусэ
Рё
20
Иноуэ
Сион
31
Накасака
Юя
29
Линкольн
Китчи
4-1-4-1
Виссел Кобе
4-2-3-1

История личных встреч

Китчи
Виссел Кобе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:1

Результаты последних матчей

Китчи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чианграй Юнайтед - Китчи 2:3 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1
Rangers4 - Китчи 1:6 Китчи - Southern District 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1 Китчи - Rangers4 3:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чианграй Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1
Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Рауль Баэна увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Рауль Баэна получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Рауль Баэна бьет в цель!
  • 89'
    Жуниор Роберто уходит с поля. Alex Akande выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Дамьянович Деян из команды Китчи забивает с точки!
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Линкольн из команды Виссел Кобе забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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