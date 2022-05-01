01
GanganovSV #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|6 (3)
|0.22
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.22
|Понсе Эсекель
|4
|0.15
|Зобнин Роман
|3
|0.11
|Николсон Шамар
|3
|0.11
|Литвинов Руслан
|2
|0.07
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Джикия Георгий
|1
|0.04
|Жиго Самуэль
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Игнатов Михаил
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|8
|0.3
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.22
|Глушенков Максим
|5
|0.19
|Зиньковский Антон
|3
|0.11
|Горшков Юрий
|2 (2)
|0.07
|Ежов Роман
|2
|0.07
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Чернов Никита
|1
|0.04
|Игнатьев Иван
|1
|0.04
|Бегич Сильвие
|1
|0.04
|Барач Матео
|1
|0.04
|Костанца Фернандо
|1
|0.04
|Якуба Денис
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
|Гапонов Илья
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|1
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Жиго Самуэль
|8
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Джикия Георгий
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|5
|1
|Якуба Денис
|4
|1
|Горшков Юрий
|5
|0
|Ежов Роман
|3
|1
|Чернов Никита
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|38 - 28
|42
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|38 - 35
|41
|7.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|27
|12
|5
|10
|34 - 30
|41
|8.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|0:1 Заявка
|27
|8
|7
|12
|30 - 37
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|9.
|Спартак Москва
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 18
|20
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|17 - 21
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|12.
|Спартак Москва
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7