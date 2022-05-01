Пенальти в ворота "Спартака"! После видеопросмотра Евгений Турбин уверенно указывает на "точку"!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЮРИЙ ГОРШКОВ! Горшков с "точки" пробил по центру, Селихов ногами сумел зацепить мяч, но тот предательски отскочил в сетку!

"Спартак" в этом сезоне остается единственной командой, которая не одержала ни одной волевой победы в этом чемпионате, плохой знак для красно-белых.

Ежов с правого края штрафной забросил мяч на дальнюю штангу, Литвинов махнул ногой мимо, однако Зиньковский не ожидал такого подарка.

Глушенков после прострела Сарвели без помех пробивает из центра штрафной, однако в дальний угол Максим не попадает.

Ежов получает повреждение в столкновении с Мозесом, врачи самарского клуба на поле.

Зиньковский со штрафного исполнил не самый акцентированный заброс, но угловой на правом фланге удалось заработать.

Два угловых кряду исполнили самарцы, после розыгрыша второго Зиньковский закрутил мяч в створ, но Селихов справился.

Глушенков после передачи Коваленко врывается в штрафную с левого края и стреляет в ближний угол, однако не попадает в створ!

Теперь "Спартак" проводит позиционную атаку, но передача Мозеса на Игнатова получается неточной, мяч уходит за боковую линию.

ВАР берет паузу, проверяя предыдущий момент, там Солдатенков успел коснуться мяча, после чего круглый скользнул по руке Жиго. В итоге Турбин лично отправляется к монитору.

17' Джикия фолит против Ежова на своей половине поля, Турбин устно напоминает Георгию, что у него уже есть желтая карточка.

16' Игнатов зацепился за мяч на радиусе штрафной и в борьбе с Солдатенковым пяткой покатил на Соболева, но самарцы прервали передачу.

15' Хлусевич заблокировал подачу Зиньковского с левого фланга, а вмешательство Литвинова помогло "Спартаку" избежать углового.

14' Пару мелких нарушений правил допускают футболисты "Спартака", без фола сыграть в отборе красно-белым не удается.

12' Пока ничего интересного у "Спартака" в позиционном нападении не клеится, но мячом красно-белые владеют визуально побольше.

11' Зобнин получил мяч в центральной зоне, но не стал бить по воротам, а исполнил крайне неудачный пас направо на Хлусевича, отправив снаряд в аут.

9' Игнатов пытался принять мяч в штрафной, но вовремя вмешался Горшков, снаряд покинул пределы поля от игрока "Спартака".

8' Зиньковский со штрафного навесил к линии вратарской, однако Джикия борьбу на втором этаже выиграл, а Литвинов заблокировал удар Глушенкова с подбора и со второй попытки вынес мяч.

7' Также предупреждение схватил и Джикия, который фолил чуть раньше, но игра продолжилась, а может француз что-то высказал Турбину.