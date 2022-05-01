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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Спартак Москва
0:1
Первый тайм: 36'
Крылья Советов
0'
7' Желтая карточка
Джикия Георгий
7' Желтая карточка
Жиго Самуэль
0:1
30' Пенальти
Горшков Юрий
36'

Ход матча

7'
Джикия Георгий
 
7'
Жиго Самуэль
 
30'
0:1
Горшков Юрий
Прогнозы 140
Спартак Москва 77.1% (108)
X 13.6% (19)
Крылья Советов 9.3% (13)
+1
выиграет Спартак Москва, со счетом 1:0
01
GanganovSV #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Крылья Советов
2.00
3.72
4.40
Все Коэффициенты
Новости
57
Селихов
Александр
68
Литвинов
Руслан
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
26
Хлусевич
Даниил
47
Зобнин
Роман
17
Мартинс
Кристофер
8
Мозес
Виктор
10
Бакаев
Зелимхан
22
Игнатов
Михаил
7
Соболев
Александр
Сергеевич
1
Ломаев
Иван
22
Костанца
Фернандо
95
Гапонов
Илья
4
Солдатенков
Александр
11
Ежов
Роман
14
Коваленко
Александр
8
Витюгов
Максим
5
Горшков
Юрий
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
Спартак Москва
3-4-2-1
Крылья Советов
3-4-2-1

История личных встреч

Спартак Москва
Крылья Советов

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

22 матча

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 6 (3) 0.22
Промес Куинси 6 (1) 0.22
Понсе Эсекель 4 0.15
Зобнин Роман 3 0.11
Николсон Шамар 3 0.11
Литвинов Руслан 2 0.07
Мозес Виктор 1 0.04
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 8 0.3
Сергеев Иван 6 (2) 0.22
Глушенков Максим 5 0.19
Зиньковский Антон 3 0.11
Горшков Юрий 2 (2) 0.07
Ежов Роман 2 0.07
Пиняев Сергей 1 0.04
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0
Гапонов Илья 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 8 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Джикия Георгий 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Мартинс Кристофер 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 1
Якуба Денис 4 1
Горшков Юрий 5 0
Ежов Роман 3 1
Чернов Никита 4 0
Пруцев Данил 4 0
Зиньковский Антон 3 0
Солдатенков Александр 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
4
29%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
7
41%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
1
9%
6
33%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Пропущено

21
14
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
8
38%
3
21%
76-90

Забито

30
32
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
2
7%
2
6%
1-15
5
17%
6
19%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
5
17%
9
28%
46-60
6
20%
3
9%
61-75
8
27%
7
22%
76-90

Пропущено

36
31
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
3
8%
4
13%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
5
14%
6
19%
61-75
12
33%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
5. Краснодар Заявка 26 12 6 8 38 - 28 42
6. Локомотив Москва Заявка 26 11 8 7 38 - 35 41
7. Крылья Советов 1:0 Заявка 27 12 5 10 34 - 30 41
8. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва 0:1 Заявка 27 8 7 12 30 - 37 31
11. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Краснодар Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
9. Спартак Москва 0:1 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов 1:0 Заявка 14 6 2 6 14 - 18 20
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Локомотив Москва Заявка 13 3 7 3 17 - 21 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва 0:1 Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    36'
    Ежов получает повреждение в столкновении с Мозесом, врачи самарского клуба на поле.
  • 35'
    Глушенков после прострела Сарвели без помех пробивает из центра штрафной, однако в дальний угол Максим не попадает.
  • 33'
    Соболев с левого угла штрафной наносит удар в ближний нижний угол, однако Ломаев уверенно поймал мяч.
  • 32'
    Ежов с правого края штрафной забросил мяч на дальнюю штангу, Литвинов махнул ногой мимо, однако Зиньковский не ожидал такого подарка.
  • 31'
    "Спартак" в этом сезоне остается единственной командой, которая не одержала ни одной волевой победы в этом чемпионате, плохой знак для красно-белых.
  • Пенальти
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЮРИЙ ГОРШКОВ!
    Горшков с "точки" пробил по центру, Селихов ногами сумел зацепить мяч, но тот предательски отскочил в сетку!
  • Пенальти!
    29'
    Пенальти в ворота "Спартака"! После видеопросмотра Евгений Турбин уверенно указывает на "точку"!
  • Видеоповтор
    27'
    ВАР берет паузу, проверяя предыдущий момент, там Солдатенков успел коснуться мяча, после чего круглый скользнул по руке Жиго. В итоге Турбин лично отправляется к монитору.
  • Угловой
    26'
    Подачу Горшкова с углового легко прерывает ближний игрок, но мяч снова ушел за лицевую линию.
  • 25'
    Зиньковский попытался пробить из-за пределов штрафной, однако мяч зацепил защитника и выкатился за лицевую линию.
  • 24'
    Теперь "Спартак" проводит позиционную атаку, но передача Мозеса на Игнатова получается неточной, мяч уходит за боковую линию.
  • Опасный момент
    22'
    Глушенков после передачи Коваленко врывается в штрафную с левого края и стреляет в ближний угол, однако не попадает в створ!
  • 21'
    Позиционно атакуют "Крылья", Горшков попытался исполнить проникающий пас на Глушенкова, но Жиго передачу прервал.
  • Угловой
    19'
    Два угловых кряду исполнили самарцы, после розыгрыша второго Зиньковский закрутил мяч в створ, но Селихов справился.
  • 18'
    Зиньковский со штрафного исполнил не самый акцентированный заброс, но угловой на правом фланге удалось заработать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      17'
      Джикия фолит против Ежова на своей половине поля, Турбин устно напоминает Георгию, что у него уже есть желтая карточка.
    • 16'
      Игнатов зацепился за мяч на радиусе штрафной и в борьбе с Солдатенковым пяткой покатил на Соболева, но самарцы прервали передачу.
    • 15'
      Хлусевич заблокировал подачу Зиньковского с левого фланга, а вмешательство Литвинова помогло "Спартаку" избежать углового.
    • Фол, нарушение
      14'
      Пару мелких нарушений правил допускают футболисты "Спартака", без фола сыграть в отборе красно-белым не удается.
    • 12'
      Пока ничего интересного у "Спартака" в позиционном нападении не клеится, но мячом красно-белые владеют визуально побольше.
    • 11'
      Зобнин получил мяч в центральной зоне, но не стал бить по воротам, а исполнил крайне неудачный пас направо на Хлусевича, отправив снаряд в аут.
    • 9'
      Игнатов пытался принять мяч в штрафной, но вовремя вмешался Горшков, снаряд покинул пределы поля от игрока "Спартака".
    • 8'
      Зиньковский со штрафного навесил к линии вратарской, однако Джикия борьбу на втором этаже выиграл, а Литвинов заблокировал удар Глушенкова с подбора и со второй попытки вынес мяч.
    • Желтая карточка
      7'
      Также предупреждение схватил и Джикия, который фолил чуть раньше, но игра продолжилась, а может француз что-то высказал Турбину.
    • Желтая карточка
      7'
      Джикия не уследил за рывком Глушенкова, проиграл борьбу и был вынужден ценой желтой карточки срывать атаку самарцев.
    • 5'
      Бакаев после скидки Соболева грудью подработал мяч уже в пределах штрафной, однако удар у Зелимхана получился слишком слабым.
    • 4'
      Первый удар по воротам бывшего клуба наносит Соболев, но с дальней дистанции Александр в ворота не попал.
    • 3'
      Что касается турнирного положения, то у "Спартака" перед началом этого тура было десятое место и всего 3 очка отрыва от зоны стыковых матчей. У самарцев всё спокойнее, седьмая позиция и на семь очков больше, чем у красно-белых.
    • 2'
      Празднует "Спартак" 100-летие, футболисты вышли в специальных майках с фамилиями легенд, которые провели больше всего матчей за клуб. В центральном круге вырезано цифра 1 и два ромбика.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Спартак Москва
    77.7% (108)
    Ничья
    13.7% (19)
    Крылья Советов
    8.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.97% (73)
    Меньше
    33.03% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    41.7% (58)
    1:0 Спартак Москва
    9.4% (13)
    1:1 Ничья
    9.4% (13)
    2:0 Спартак Москва
    7.2% (10)
    1:2 Крылья Советов
    4.3% (6)
    3:1 Спартак Москва
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
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