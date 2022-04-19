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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 49
Спартак Москва 83.7% (41)
X 8.2% (4)
Крылья Советов 8.2% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Крылья Советов
2.11
3.64
3.93
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
Крылья Советов

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

22 матча

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 6 (3) 0.23
Промес Куинси 6 (1) 0.23
Понсе Эсекель 4 0.15
Зобнин Роман 3 0.12
Николсон Шамар 3 0.12
Литвинов Руслан 2 0.08
Мозес Виктор 1 0.04
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 8 0.31
Сергеев Иван 6 (2) 0.23
Глушенков Максим 5 0.19
Зиньковский Антон 3 0.12
Ежов Роман 2 0.08
Горшков Юрий 1 (1) 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0
Гапонов Илья 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 7 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Мартинс Кристофер 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 1
Якуба Денис 4 1
Горшков Юрий 5 0
Ежов Роман 3 1
Чернов Никита 4 0
Пруцев Данил 4 0
Зиньковский Антон 3 0
Солдатенков Александр 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
4
29%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
7
41%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
1
9%
6
33%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Пропущено

21
14
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
8
38%
3
21%
76-90

Забито

30
32
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
2
7%
2
6%
1-15
5
17%
6
19%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
5
17%
9
28%
46-60
6
20%
3
9%
61-75
8
27%
7
22%
76-90

Пропущено

36
31
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
3
8%
4
13%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
5
14%
6
19%
61-75
12
33%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 6 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Спартак Москва 83.7% (41)
    X 8.2% (4)
    Крылья Советов 8.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    2.11
    3.64
    3.93
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Спартак Москва
    83.7% (41)
    Ничья
    8.2% (4)
    Крылья Советов
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    49% (24)
    2:0 Спартак Москва
    14.3% (7)
    1:2 Крылья Советов
    8.2% (4)
    1:0 Спартак Москва
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    Спартак Москва
    Крылья Советов
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