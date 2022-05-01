1:0
4' ГолViktor Granath
2:0
11' ГолDusan Jajic
39' Желтая карточкаАли Хусейн
Ход матча
4'
11'
2:0
39'
30
Раск
Теодор
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
24
Али
Хусейн
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
18 Ahmad Faqa
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
-
19 Malik Mokede
-
30 Samuel Dahl
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3
Эребру
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0
Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1