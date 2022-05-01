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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Вайле
0:3
Второй тайм: 53'
Сённерйюск
0'
0:1
10' Гол
Кристиансен Петер
0:2
30' Гол
Фредериксен Эмиль
38' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
0:3
47' Гол
Корнвиг Эмиль
53'

Ход матча

10'
0:1
Кристиансен Петер
30'
0:2
Фредериксен Эмиль
(Томсен Николай)
38'
Альбентоса Рауль
 
46'
Офори Эбенезер
Драмме Муамаду
 
46'
Опоку Джером
Heron
 
46'
Oliver Provstgaard
Альбентоса Рауль
 
46'
Эммануилидис Димитриос
Муколли Арбнор
 
47'
0:3
Корнвиг Эмиль
(Кристиансен Петер)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Сённерйюск
1.87
3.65
4.42
Все Коэффициенты
1
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
6
Альбентоса
Рауль
20
Колингер
Денис
2
Heron
34
Хетеми
Лундрим
7
Драмме
Муамаду
30
Бабаян
Эдгар
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
19
Джорджевич
Лука
28
Флё
Николай
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
24
Виндерслев
Расмус
8
Корнвиг
Эмиль
10
Томсен
Николай
21
Баркарсон
Атли
22
Фредериксен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
15
Jose
Gallegos
Вайле
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Сённерйюск

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СБЗВ
0:1
СД
3:1
СД
1:0
СБЗВ
4:2
СБЗВ
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СДП
4:1
СДП
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1
Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1
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    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Сённерйюск
    1.87
    3.65
    4.42
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