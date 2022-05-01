Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Ох, нехорошо это выглядит. Драмме Муамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Драмме Муамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Кристиансен Петер должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

45' Опасность! Виндерслев Расмус из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

44' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Jose Gallegos из команды Сённерйюск в офсайде

38' Судья подбегает и показывает Альбентоса Рауль из команды Вайле отложенную желтую карточку за фол.

38' Jose Gallegos нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

37' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Кристиансен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Кристиансен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

32' Удар от ворот произведет Сённерйюск

32' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

30' Г О О О О Л - Фредериксен Эмиль забивает с левой ноги!

26' Драмме Муамаду имел все шансы забить, но Николай Фло сделал отличный сейв!

24' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

24' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вайле выполняет удар от ворот.

23' Фредериксен Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Удар от ворот произведет Сённерйюск

23' Хетеми Лундрим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

20' Удар от ворот произведет Сённерйюск

20' Драмме Муамаду не смог попасть в створ ударом издали

19' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

18' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Сённерйюск

12' Близко! Корнвиг Эмиль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

10' Г О О О О Л - Кристиансен Петер забивает ударом с правой ноги!

10' Jose Gallegos из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.

9' Удар от ворот произведет Сённерйюск

9' Соуза Аллан II не смог попасть в створ ударом издали

8' Вайле выполняет удар от ворот.

8' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вайле

6' Удар от ворот произведет Вайле

6' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кристиансен Петер из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

1' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сённерйюск начинает с центра поля