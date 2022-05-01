Стадион: Вейле Зрители: 4158
0:3
Конец матча
0:1
10' ГолКристиансен Петер
0:2
30' ГолФредериксен Эмиль
38' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
0:3
47' ГолКорнвиг Эмиль
54' Желтая карточкаБаркарсон Атли
74' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
78' Желтая карточкаЭммануилидис Димитриос
90' Желтая карточкаХассан Рилван
Ход матча
10'
30'
38'
46'
47'
54'
74'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
2
Heron
30
Бабаян
Эдгар
28
Флё
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Сённерйюск
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1
Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1