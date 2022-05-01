Стадион: Nature Energy Park
1:0
6' ГолJakob Martinsen
Ход матча
6'
Статистика матча
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1 Голы 0
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3 Удары по воротам 2
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2 Удары в створ 2
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5 Угловые 5
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0 Офсайды 0
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4 Нарушения правил 8
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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1 Замены 0
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53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
25
Кинг
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
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30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
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24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
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14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
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15 Фенгер МаксНападающий
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Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
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10 Уилшер ДжекПолузащитник
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11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Орхус
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
45%
16 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
41 матч
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.3%
36.6%
34.1%
12 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1
Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2
Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2