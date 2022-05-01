  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 9566
Оденсе
1:0
Конец матча
Орхус
0'
1:0
6' Гол
Jakob Martinsen
90'+6

Ход матча

6'
Jakob Martinsen
(Джейбали Иссам)
1:0
46'
Томасен Йенс
Клеве Троэльс
 
66'
 
Тингагер Фредерик
Биссек Янн-Аурель
66'
 
Мортенсен Патрик
Курминовски Давид
66'
 
Бунду Мустафа
Торстейнссон Йон
73'
Фенгер Макс
Jakob Martinsen
 
73'
Свеннсен Сандер
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
73'
Кадри Башким
Сабби Эммануэль
 
81'
 
Поульсен Николай
Уилшер Джек
87'
 
Хауснер Себастиан
Лунд Оливер
90'
Шельвик Йорген
Джейбали Иссам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
22
Mihajlo
Ivancevic
25
Кинг
Джоэл
6
Тверсков
Йеппе
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Jakob
Martinsen
7
Джейбали
Иссам
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
4
Биссек
Янн-Аурель
15
Лунд
Оливер
10
Уилшер
Джек
11
Линкс
Гифт
27
Грёнбек
Альберт
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
21
Курминовски
Давид
Оденсе
4-2-3-1
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Оденсе
Орхус

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
45%
16 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

41 матч

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.3%
36.6%
34.1%
12 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СБЗВ
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
0:0
СД
4:2
СДЛЕ
2:1
СД
1:0
К
1:0
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
2:3
СД
2:2
СДЛЕ
2:3
СДЛЕ
3:2
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:1
СД
3:6
СД
2:1
СД
2:4
СД
1:2
ММ(
0:0
С
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:2
ТМС
1:1
СЛ
0:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
2:1
К
1:0
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1
Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2
Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Томасен Йенс из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      92'
      Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
    • 92'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Орхус: 43%.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Тактическая замена. Джейбали Иссам уходит с поля и его заменяет Шельвик Йорген
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оденсе 1:0 Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     