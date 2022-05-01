Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок команды Орхус исполняет передачу

44' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

42' Оденсе выполняет удар от ворот.

42' Торстейнссон Йон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Должен был быть гол! Андерсон Микаэль имел отличный шанс, но Ханс Кристиан Бернат не дал голу состоятся!

40' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Томас Кристенсен из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.

39' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Mihajlo Ivancevic возвращается на поле.

38' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Mihajlo Ivancevic получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Mihajlo Ivancevic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Томас Кристенсен из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

34' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

34' Оденсе выполняет удар от ворот.

33' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок Jakob Breum из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

31' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

19' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Орхус

15' Кинг Джоэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Мадс Фрокьяер-Йенсен упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!

13' Должен был быть гол! Джейбали Иссам имел отличный шанс, но Йеспер Хансен не дал голу состоятся!

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе

11' Удар от ворот произведет Орхус

10' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Оденсе выполняет удар от ворот.

9' Линкс Гифт из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Jakob Breum забивает с правой ноги!

6' Томас Кристенсен ошибается в защите.

4' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Уилшер Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля