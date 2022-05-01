Стадион: Турбийон
11' Желтая карточкаСибачо Жордан
45' Желтая карточкаБамер Жан
Ход матча
11'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 5
-
33 Владение мячом, % 67
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Аменда ОрельЗащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
История личных встреч
Сьон
Янг Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
71.4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
92.9%
5 побед 13 ничьих 0 побед
47 матчей
10.6%
89.4%
0 побед 5 ничьих 42 победы
Первый тайм
34%
66%
0 побед 16 ничьих 21 победа
Второй тайм
27.7%
72.3%
0 побед 13 ничьих 30 побед
61 матч
16.4%
14.8%
68.8%
10 побед 9 ничьих 42 победы
Первый тайм
23%
42.6%
34.4%
14 побед 26 ничьих 21 победа
Второй тайм
8.2%
42.6%
49.2%
5 побед 26 ничьих 30 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|8 (1)
|0.25
|Кавар Димитри
|5
|0.16
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.13
|Весли Давид
|3
|0.09
|Оаро Гийом
|3
|0.09
|Итаитинга
|2
|0.06
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Карлен Гаэтан
|1
|0.03
|Бамер Жан
|1
|0.03
|Бальтазар
|1
|0.03
|Сио Жованни
|1
|0.03
|Theo Berdayes
|1
|0.03
|Ди Сере
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|21 (4)
|0.66
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.28
|Канга Вилфрид
|9
|0.28
|Элиа Мешак
|6
|0.19
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.13
|Мамбимби Феликс
|3
|0.09
|Сьерро Венсан
|3
|0.09
|Гарсия Улиссес
|2
|0.06
|Ридер Фабиан
|2
|0.06
|Эбишер Мишель
|2
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Али Мохамед
|1
|0.03
|Ниассе Шейх
|1
|0.03
|Lewin Blum
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|2
|Кавар Димитри
|7
|0
|Весли Давид
|7
|0
|Гргич Анто
|6
|0
|Бамер Жан
|5
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Бенито Лорис
|4
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Ндойе Бирама
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Зесигер Седрик
|7
|0
|Нгамале Муми
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Масейрас Кентен
|4
|1
|Али Мохамед
|5
|0
|Элиа Мешак
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Мамбимби Феликс
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Ниассе Шейх
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
34
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
0
0%
2
6%
1-15
2
14%
4
12%
16-30
3
21%
4
12%
31-45
1
7%
9
26%
46-60
5
36%
7
21%
61-75
3
21%
8
24%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
5
25%
7
30%
76-90
Забито
21
33
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
3
14%
6
18%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
6
29%
11
33%
76-90
Пропущено
41
21
19 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
5
12%
2
10%
1-15
6
15%
5
24%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
8
20%
1
5%
46-60
8
20%
3
14%
61-75
6
15%
7
33%
76-90
Забито
35
67
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 46
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
3
9%
8
12%
1-15
4
11%
6
9%
16-30
8
23%
7
10%
31-45
4
11%
13
19%
46-60
7
20%
14
21%
61-75
9
26%
19
28%
76-90
Пропущено
61
44
28 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 26
5
8%
4
9%
1-15
9
15%
8
18%
16-30
14
23%
7
16%
31-45
13
21%
4
9%
46-60
9
15%
7
16%
61-75
11
18%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|31
|14
|14
|3
|67 - 37
|56
|3.
|Янг Бойз
|0:0
|32
|13
|12
|7
|68 - 43
|51
|4.
|Санкт-Галлен
|32
|13
|8
|11
|60 - 54
|47
|5.
|Лугано
|32
|14
|5
|13
|42 - 48
|47
|6.
|Серветт
|32
|12
|5
|15
|45 - 57
|41
|7.
|Грасcхоппер
|32
|8
|12
|12
|50 - 51
|36
|8.
|Сьон
|0:0
|32
|9
|8
|15
|38 - 58
|35
|9.
|Люцерн
|31
|5
|12
|14
|37 - 59
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|31
|4
|8
|19
|34 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Базель
|15
|7
|7
|1
|36 - 16
|28
|4.
|Лугано
|16
|8
|3
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Санкт-Галлен
|16
|6
|7
|3
|31 - 25
|25
|6.
|Серветт
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|0:0
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|8.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|9.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|5.
|Янг Бойз
|0:0
|16
|4
|7
|5
|34 - 23
|19
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|8.
|Сьон
|0:0
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|1
|4
|10
|12 - 29
|7