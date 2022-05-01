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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Сьон
1:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
11' Желтая карточка
Сибачо Жордан
45' Желтая карточка
Бамер Жан
0:1
65' Гол
Сьерро Венсан
67' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
67' Желтая карточка
Гргич Анто
70' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
1:1
79' Гол
Стожилкович Филип
90' Желтая карточка
Ндойе Бирама
1:2
90' Пенальти
Сибачо Жордан
90'+10
18
Фикентшер
Кевин
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
7
Дзуффи
Лука
97
Кавар
Димитри
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
70
Сиприано
Маркос
Робсон
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
11
Фернандес
Эдимилсон
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
13
Нгамале
Муми
19
Мамбимби
Феликс
17
Сибачо
Жордан
Сьон
3-1-4-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Сьон
Янг Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
71.4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
92.9%
5 побед 13 ничьих 0 побед

47 матчей

10.6%
89.4%
0 побед 5 ничьих 42 победы

Первый тайм

34%
66%
0 побед 16 ничьих 21 победа

Второй тайм

27.7%
72.3%
0 побед 13 ничьих 30 побед

61 матч

16.4%
14.8%
68.8%
10 побед 9 ничьих 42 победы

Первый тайм

23%
42.6%
34.4%
14 побед 26 ничьих 21 победа

Второй тайм

8.2%
42.6%
49.2%
5 побед 26 ничьих 30 побед

История матчей

С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 9 (1) 0.28
Кавар Димитри 5 0.16
Гргич Анто 4 (3) 0.13
Весли Давид 3 0.09
Оаро Гийом 3 0.09
Итаитинга 2 0.06
Ндойе Бирама 2 0.06
Карлен Гаэтан 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Бамер Жан 1 0.03
Бальтазар 1 0.03
Сио Жованни 1 0.03
Theo Berdayes 1 0.03
Ди Сере 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 22 (5) 0.69
Фасснахт Кристиан 9 0.28
Канга Вилфрид 9 0.28
Элиа Мешак 6 0.19
Нгамале Муми 4 (2) 0.13
Сьерро Венсан 4 0.13
Мамбимби Феликс 3 0.09
Ридер Фабиан 2 0.06
Гарсия Улиссес 2 0.06
Эбишер Мишель 2 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Али Мохамед 1 0.03
Ниассе Шейх 1 0.03
Lewin Blum 0 0
Мартинс Кристофер 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 2
Гргич Анто 7 0
Кавар Димитри 7 0
Весли Давид 7 0
Ндойе Бирама 5 0
Бамер Жан 5 0
Стожилкович Филип 5 0
Сиприано Маркос Робсон 3 1
Бенито Лорис 4 0
Сио Жованни 4 0
Ди Сере 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Буа Кевин 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Зесигер Седрик 7 0
Нгамале Муми 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Масейрас Кентен 4 1
Али Мохамед 5 0
Элиа Мешак 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Мамбимби Феликс 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Лефор Жордан 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Варга Кевин 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Аменда Орель 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
36
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
2
6%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
3
20%
4
11%
31-45
1
7%
9
25%
46-60
5
33%
8
22%
61-75
4
27%
9
25%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
6
27%
4
17%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
6
27%
8
33%
76-90

Забито

21
33
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
14%
6
18%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
6
29%
11
33%
76-90

Пропущено

41
21
19 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
5
12%
2
10%
1-15
6
15%
5
24%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
8
20%
1
5%
46-60
8
20%
3
14%
61-75
6
15%
7
33%
76-90

Забито

36
69
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 48
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
3
8%
8
12%
1-15
4
11%
6
9%
16-30
8
22%
7
10%
31-45
4
11%
13
19%
46-60
7
19%
15
22%
61-75
10
28%
20
29%
76-90

Пропущено

63
45
28 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 27
5
8%
4
9%
1-15
9
14%
8
18%
16-30
14
22%
7
16%
31-45
13
21%
4
9%
46-60
10
16%
7
16%
61-75
12
19%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 32 21 7 4 69 - 38 70
2. Базель 0:0 32 14 15 3 67 - 37 57
3. Янг Бойз 32 14 11 7 70 - 44 53
4. Санкт-Галлен 32 13 8 11 60 - 54 47
5. Лугано 32 14 5 13 42 - 48 47
6. Серветт 32 12 5 15 45 - 57 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 32 9 7 16 39 - 60 34
9. Люцерн 0:0 32 5 13 14 37 - 59 28
10. Лозанна-Спорт 0:0 32 4 9 19 34 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 0:0 16 7 8 1 36 - 16 29
4. Лугано 16 8 3 5 22 - 22 27
5. Санкт-Галлен 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
9. Люцерн 0:0 16 4 4 8 18 - 27 16
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 16 9 4 3 28 - 20 31
2. Базель 0:0 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 16 5 6 5 36 - 24 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 0:0 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 1 5 10 12 - 29 8
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    • Желтая карточка
      47'
      Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Сибачо Жордан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 1:2 Янг Бойз онлайн

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