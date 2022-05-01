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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Дегерфорс
0:2
Первый тайм: 9'
Эльфсборг
0'
0:1
6' Гол
Гудьонсен Свейнн
0:2
9' Гол
 9'

Ход матча

6'
0:1
Гудьонсен Свейнн
(Занден Оливер)
9'
0:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Эльфсборг
4.15
4.10
1.80
Все Коэффициенты
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
5
Гайаю
Джозеф-Клод
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
9
Бертильссон
Юхан
19
Саиди
Абдельрахман
40
Джурджич
Никола
31
Роннинг
Тим
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
2
Лагербильке
Густав
29
Занден
Оливер
26
Emmanuel
Boateng2
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
10
Ольссон
Симон
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
Дегерфорс
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Эльфсборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

К
5:1
А
1:2
А
3:0
К
0:1
ШК
0:2

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2
Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Эльфсборг
4.15
4.10
1.80
Все Коэффициенты
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