Первый тайм

11' Мина заваливается на газон в штрафной "Челси" в борьбе с Аспиликуэтой, но арбитр призывает колумбийца подниматься.

10' Стартовый отрезок встречи позади, пока игра не изобилует опасными моментами, зато борьбы в центре поля хоть отбавляй.

8' Маунт завершает позиционную атаку "Челси" ударом метров с 25 - мяч проходит чуть выше перекладины ворот Пикфорда.

7' "Челси" пока совершенно не форсирует события, у лондонцев по сути остался один важный матч - финал Кубка Англии против "Ливерпуля".

6' Дукуре у углового флага обокрал Хаверца, вошел в штрафную, но исполнить точную передачу ему не позволили.

5' Проход Ришарлисона по флангу срывает Джеймс, пока арбитр обходится без предупреждений.