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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Эвертон
 
Позже
Челси

История личных встреч

Эвертон
Челси

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

37 матчей

27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.5%
56.8%
29.7%
5 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 7 (2) 0.22
Грэй Демарай 5 0.16
Гордон Энтони 4 0.13
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.09
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.09
Дукуре Абдулай 2 0.06
Кин Майкл 2 0.06
Айуоби Алекс 2 0.06
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Холгейт Мэйсон 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 10 (1) 0.3
Хаверц Кай 7 0.21
Жоржиньо II 6 (6) 0.18
Джеймс Рис II 5 0.15
Пулишич Кристиан 5 0.15
Лукаку Ромелу 5 0.15
Зиеш Хаким 4 0.12
Вернер Тимо 4 0.12
Алонсо Маркос 3 0.09
Чалоба Трево 3 0.09
Чилуэлл Бен 3 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Рюдигер Антонио 3 0.09
Ковачич Матео 2 0.06
Канте Н'Голо 2 0.06
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Ришарлисон 8 0
Холгейт Мэйсон 5 1
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Динь Люка 4 0
Гордон Энтони 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Алли Деле 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 7 0
Рюдигер Антонио 7 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Маунт Мэйсон 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Хаверц Кай 2 0
Сарр Маланг 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
37
6 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 15
21 Не забивали 18
2
10%
5
14%
1-15
3
14%
8
22%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
3
14%
9
24%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
9
43%
6
16%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
33%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
6
30%
1
11%
76-90

Забито

16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
6%
3
10%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
3
19%
7
23%
31-45
4
25%
7
23%
46-60
5
31%
2
6%
61-75
0
0%
8
26%
76-90

Пропущено

32
19
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
1
3%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
8
25%
0
0%
31-45
7
22%
6
32%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
6
19%
5
26%
76-90

Забито

37
68
13 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 26
9 Не забивали 3
3
8%
8
12%
1-15
6
16%
12
18%
16-30
4
11%
12
18%
31-45
7
19%
16
24%
46-60
8
22%
6
9%
61-75
9
24%
14
21%
76-90

Пропущено

52
28
22 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 20
22 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 18
5
10%
2
7%
1-15
7
13%
3
11%
16-30
10
19%
3
11%
31-45
9
17%
8
29%
46-60
9
17%
6
21%
61-75
12
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2
Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0
Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 18 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Эвертон 2.4% (1)
    X 12.2% (5)
    Челси 85.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Челси
    4.92
    3.88
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Челси

    Исход игры
    Эвертон
    2.4% (1)
    Ничья
    12.2% (5)
    Челси
    85.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    48.8% (20)
    0:1 Челси
    19.5% (8)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    1:3 Челси
    7.3% (3)
    0:2 Челси
    7.3% (3)
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    Челси
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