Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Челси
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
37 матчей
27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.5%
56.8%
29.7%
5 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|7 (2)
|0.22
|Грэй Демарай
|5
|0.16
|Гордон Энтони
|4
|0.13
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.09
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.09
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Кин Майкл
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|10 (1)
|0.3
|Хаверц Кай
|7
|0.21
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.18
|Джеймс Рис II
|5
|0.15
|Пулишич Кристиан
|5
|0.15
|Лукаку Ромелу
|5
|0.15
|Зиеш Хаким
|4
|0.12
|Вернер Тимо
|4
|0.12
|Алонсо Маркос
|3
|0.09
|Чалоба Трево
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|3
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Рюдигер Антонио
|3
|0.09
|Ковачич Матео
|2
|0.06
|Канте Н'Голо
|2
|0.06
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|7
|1
|Ришарлисон
|8
|0
|Холгейт Мэйсон
|5
|1
|Годфри Бен
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Гордон Энтони
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Мина Йерри
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Алли Деле
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|7
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
37
6 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 15
21 Не забивали 18
2
10%
5
14%
1-15
3
14%
8
22%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
3
14%
9
24%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
9
43%
6
16%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
33%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
6
30%
1
11%
76-90
Забито
16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
6%
3
10%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
3
19%
7
23%
31-45
4
25%
7
23%
46-60
5
31%
2
6%
61-75
0
0%
8
26%
76-90
Пропущено
32
19
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
1
3%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
8
25%
0
0%
31-45
7
22%
6
32%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
6
19%
5
26%
76-90
Забито
37
68
13 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 26
9 Не забивали 3
3
8%
8
12%
1-15
6
16%
12
18%
16-30
4
11%
12
18%
31-45
7
19%
16
24%
46-60
8
22%
6
9%
61-75
9
24%
14
21%
76-90
Пропущено
52
28
22 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 20
22 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 18
5
10%
2
7%
1-15
7
13%
3
11%
16-30
10
19%
3
11%
31-45
9
17%
8
29%
46-60
9
17%
6
21%
61-75
12
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2
Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0
Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|85 - 22
|79
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|68 - 28
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 10
|37
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Челси
Исход игры
Эвертон
2.4% (1)
Ничья
12.2% (5)
Челси
85.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (24)
Меньше
36.84% (14)
Обе команды забьют
Да
71.05% (27)
Нет
28.95% (11)
Популярный счёт
1:2 Челси
48.8% (20)
0:1 Челси
19.5% (8)
1:1 Ничья
7.3% (3)
1:3 Челси
7.3% (3)
0:2 Челси
7.3% (3)
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