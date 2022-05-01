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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 12'
Хельсинборг
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хельсинборг
1.86
3.50
4.70
Все Коэффициенты
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
6
Magnus
Woerts
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
12
Лёфквист
Дэвид
18
Видесхейм-Пауль
Расмус
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
23
Сульич
Али
21
Веберг
Чарли
4
Давидсен
Вильормур
19
Лингман
Лукас
30
Эджупи
Альберт
37
Гигович
Армин
10
Йенссон
Расмус
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
Мьельбю
3-5-2
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хельсинборг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
А
3:2
А
0:1
А
1:2
А
3:1
А
4:3
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
3:0
А
0:1
ШК
2:0
А
2:1
А
0:1

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0
Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хельсинборг
1.86
3.50
4.70
Все Коэффициенты
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Мьельбю
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