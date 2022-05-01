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  3. Швеция: Суперэттан
Эргрюте
0:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
0:1
39' Гол
Бом Карл
0:1
44' Не забитый пенальти
Бом Карл
0:2
49' Гол
Бом Карл
64' Желтая карточка
Бом Карл
72' Красная карточка
Jonathan Quintero
82' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
82' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
90'+5
1
Молин
Сикстен
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
10
Акерманн
Кевин
21
Раскай
Анель
11
Густафсон
Элиас
7
Абрахам
Саргон
14
Полсон
Дэниел
9
Зелькович
Айдин
1
Браттберг
Йохан
4
Allan
Mohideen
5
Jakob
Hedenquist
3
Брандт
Йеспер
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
7
Бом
Карл
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
11
Боувин
Маттиас
21
Jonathan
Quintero
Эргрюте
3-4-3
Утсиктенс
5-3-2

История личных встреч

Эргрюте
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2
Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2
Утсиктенс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0
Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Оскаршамнс АИК 1:2
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бом Карл пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Бом Карл бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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