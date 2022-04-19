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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Химки
 
Позже
Уфа

История личных встреч

Химки
Уфа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМК
0:0
ФПД
0:1
ФПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 9 (4) 0.35
Кухарчук Илья 4 0.15
Трошечкин Александр 2 0.08
Руденко Александр Александрович 2 0.08
Ламкель Зе Дидье 2 0.08
Долгов Александр 2 0.08
Садыгов Илья 2 0.08
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.08
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Идову Брайн 0 0
Соколов Артём 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 17 (5) 0.65
Иванов Олег 2 (2) 0.08
Журавлёв Юрий 2 0.08
Никитин Алексей 2 0.08
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Ортис Дилан 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 7 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Камышев Илья 3 1
Идову Брайн 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Набиуллин Эльмир 3 0
Себаи Сенин 3 0
Филин Александр 3 0
Сабович Бесард 3 0
Виана Бруно 1 1
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Григалава Гиа 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Агаларов Гамид 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Йокич Боян 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Никитин Алексей 3 0
Ортис Дилан 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
12%
3
30%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
6
33%
4
19%
76-90

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
5
42%
6
40%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
2
8%
5
33%
31-45
7
28%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Забито

29
25
8 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
6
21%
6
24%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
9
31%
8
32%
76-90

Пропущено

43
36
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
4
9%
4
11%
1-15
8
19%
6
17%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
6
17%
46-60
8
19%
6
17%
61-75
9
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3
Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0
Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2
Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Химки 74.4% (29)
    X 20.5% (8)
    Уфа 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Уфа
    2.63
    3.34
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Химки - Уфа

    Исход игры
    Химки
    74.4% (29)
    Ничья
    20.5% (8)
    Уфа
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    33.3% (13)
    1:0 Химки
    28.2% (11)
    1:1 Ничья
    15.4% (6)
    1:2 Уфа
    5.1% (2)
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    Химки
    Уфа
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