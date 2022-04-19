Стадион: Арена Химки
История личных встреч
Химки
Уфа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|9 (4)
|0.35
|Кухарчук Илья
|4
|0.15
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.08
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.08
|Долгов Александр
|2
|0.08
|Садыгов Илья
|2
|0.08
|Мирзов Резиуан
|2 (1)
|0.08
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Идову Брайн
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|17 (5)
|0.65
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.08
|Журавлёв Юрий
|2
|0.08
|Никитин Алексей
|2
|0.08
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Емельянов Данила
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Ортис Дилан
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|7
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|5
|0
|Камышев Илья
|3
|1
|Идову Брайн
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Набиуллин Эльмир
|3
|0
|Себаи Сенин
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|1
|Камилов Владислав
|7
|0
|Агаларов Гамид
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Йокич Боян
|4
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Никитин Алексей
|3
|0
|Ортис Дилан
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
12%
3
30%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
6
33%
4
19%
76-90
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
5
42%
6
40%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
2
8%
5
33%
31-45
7
28%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
3
12%
4
27%
76-90
Забито
29
25
8 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
6
21%
6
24%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
9
31%
8
32%
76-90
Пропущено
43
36
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
4
9%
4
11%
1-15
8
19%
6
17%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
6
17%
46-60
8
19%
6
17%
61-75
9
21%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3
Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0
Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2
Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|61 - 25
|58
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 25
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|4.
|Сочи
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 29
|46
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|36 - 27
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|44 - 44
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 36
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|33 - 44
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Уфа
Исход игры
Химки
74.4% (29)
Ничья
20.5% (8)
Уфа
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
64.86% (24)
Нет
35.14% (13)
Популярный счёт
2:1 Химки
33.3% (13)
1:0 Химки
28.2% (11)
1:1 Ничья
15.4% (6)
1:2 Уфа
5.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!