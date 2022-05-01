Стадион: Cepheus Park Randers
0:1
26' ГолКвистгарден Матиас
29' Красная карточкаОдей Стивен
1:1
37' ПенальтиЙонсен Лассер Берг
Ход матча
26'
29'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
90
Одей
Стивен
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Брондбю
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 22 победы
44 матча
20.5%
25%
54.5%
9 побед 11 ничьих 24 победы
Первый тайм
27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
15.9%
34.1%
50%
7 побед 15 ничьих 22 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0
Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0