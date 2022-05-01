VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' Брондбю выполняет удар от ворот.

31' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' УДАЛЕНИЕ! - Одей Стивен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

28' Удар от ворот произведет Раннерс

28' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Как он промахнулся? Квистгарден Матиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Отличные скиллы показывает Квистгарден Матиас , обводя своих соперников

24' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Одей Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Писингер Симон из команды Раннерс

22' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Удар от ворот произведет Раннерс

18' Квистгарден Матиас имел все шансы забить, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв!

18' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

17' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Брондбю выполняет удар от ворот.

17' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

16' Анкерсен Якоб из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали

15' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Раннерс

12' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Радошевич Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Квистгарден Матиас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

8' Риверос Блас из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Копплин Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Риверос Блас из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

3' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брондбю начинает с центра поля