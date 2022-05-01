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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Люцерн
0:0
Первый тайм: 12'
Лозанна-Спорт
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна-Спорт
1.76
4.17
4.37
Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
27
Квасина
Марко
21
Абубакар-Анкра
Асума
1
Кастелла
Томас
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
29
Пундже
Максим
30
Требель
Адриен
23
Алакуш
Софьян
80
Саншеш
Алвин
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
90
Rodrigo
Pollero
9
Zeki
Amdouni
Люцерн
4-3-1-2
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

История личных встреч

Люцерн
Лозанна-Спорт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 5 0.16
Ндиайе Ибраима 4 0.13
Соргич Деян 4 (1) 0.13
Сидлер Сильван 3 0.09
Чумич Никола 3 0.09
Дрэгер Мохамед 2 0.06
Квасина Марко 2 0.06
Бурч Марко 2 0.06
Шульц Марвин 2 (1) 0.06
Шюрпф Паскаль 2 0.06
Ташар Варол 1 0.03
Верманн Йорди 1 0.03
Эмини Лорик 1 (1) 0.03
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Домгени Давид 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 12 (2) 0.38
Кукурузович Степан 7 (5) 0.22
Уаттара Брахима 4 0.13
Маю Хишам 2 0.06
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.06
Требель Адриен 1 0.03
Anel Husic 1 0.03
Саншеш Алвин 1 0.03
Монтейру Элтон 1 0.03
Rodrigo Pollero 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Алакуш Софьян 0 0
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 9 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 5 1
Яшари Ардон 5 0
Чумич Никола 3 1
Соргич Деян 4 0
Ндиайе Ибраима 4 0
Верманн Йорди 4 0
Бурч Марко 4 0
Симани Денис 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Гретер Симон 2 0
Дрэгер Мохамед 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Квасина Марко 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 8 0
Сузуки Тоити 8 0
Зохури Армель 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Диао Мори 5 0
Маю Хишам 5 0
Требель Адриен 3 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Пундже Максим 4 0
Монтейру Элтон 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Кукурузович Степан 3 0
Алакуш Софьян 3 0
Койл Трей 3 0
Rodrigo Pollero 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
2
12%
3
23%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
18%
4
14%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
5
18%
10
36%
76-90

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
21%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
9
47%
7
30%
76-90

Пропущено

32
35
23 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
12
38%
4
11%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
5
16%
4
11%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
3
9%
9
26%
61-75
4
13%
9
26%
76-90

Забито

36
36
13 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
6
17%
7
19%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
3
8%
7
19%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
6
17%
8
22%
61-75
13
36%
10
28%
76-90

Пропущено

60
63
36 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 41
24 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 30
17
28%
8
13%
1-15
9
15%
4
6%
16-30
10
17%
10
16%
31-45
8
13%
9
14%
46-60
7
12%
13
21%
61-75
9
15%
19
30%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 32 21 7 4 69 - 38 70
2. Базель 0:0 32 14 15 3 67 - 37 57
3. Янг Бойз 32 14 11 7 70 - 44 53
4. Санкт-Галлен 32 13 8 11 60 - 54 47
5. Лугано 32 14 5 13 42 - 48 47
6. Серветт 32 12 5 15 45 - 57 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 32 9 7 16 39 - 60 34
9. Люцерн 0:0 32 5 13 14 37 - 59 28
10. Лозанна-Спорт 0:0 32 4 9 19 34 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 0:0 16 7 8 1 36 - 16 29
4. Лугано 16 8 3 5 22 - 22 27
5. Санкт-Галлен 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
9. Люцерн 0:0 16 4 4 8 18 - 27 16
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 16 9 4 3 28 - 20 31
2. Базель 0:0 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 16 5 6 5 36 - 24 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 0:0 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 1 5 10 12 - 29 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна-Спорт
1.76
4.17
4.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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