Стадион: Свисспорарена Зрители: 10419
3:0
Конец матча
19' Желтая карточкаСимани Денис
23' Желтая карточкаМаю Хишам
25' Желтая карточкаБурч Марко
1:0
28' ГолБурч Марко
34' Желтая карточкаПундже Максим
52' Желтая карточкаКукурузович Степан
2:0
54' ГолЯшари Ардон
74' Вторая желтая карточкаМаю Хишам
3:0
76' ПенальтиУгриниц Филип
Ход матча
19'
23'
25'
28'
1:0
34'
54'
74'
76'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
46 Владение мячом, % 54
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
80
Саншеш
Алвин
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
20 Чумич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
73 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Люцерн
Лозанна-Спорт
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|6 (1)
|0.19
|Ндиайе Ибраима
|4
|0.13
|Соргич Деян
|4 (1)
|0.13
|Сидлер Сильван
|3
|0.09
|Чумич Никола
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.06
|Квасина Марко
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|2 (1)
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Ташар Варол
|1
|0.03
|Верманн Йорди
|1
|0.03
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.03
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|12 (2)
|0.38
|Кукурузович Степан
|7 (5)
|0.22
|Уаттара Брахима
|4
|0.13
|Маю Хишам
|2
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.06
|Требель Адриен
|1
|0.03
|Anel Husic
|1
|0.03
|Саншеш Алвин
|1
|0.03
|Монтейру Элтон
|1
|0.03
|Rodrigo Pollero
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|9
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|5
|1
|Бурч Марко
|5
|0
|Яшари Ардон
|5
|0
|Чумич Никола
|3
|1
|Соргич Деян
|4
|0
|Симани Денис
|4
|0
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Верманн Йорди
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Гретер Симон
|2
|0
|Дрэгер Мохамед
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Квасина Марко
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|8
|0
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Маю Хишам
|6
|1
|Зохури Армель
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Пундже Максим
|5
|0
|Диао Мори
|5
|0
|Требель Адриен
|3
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Кукурузович Степан
|4
|0
|Монтейру Элтон
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Алакуш Софьян
|3
|0
|Койл Трей
|3
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
10%
3
23%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
5
25%
3
23%
76-90
Пропущено
28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
18%
4
13%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
18%
6
19%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
5
18%
11
35%
76-90
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
21%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
9
47%
7
30%
76-90
Пропущено
32
35
23 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
12
38%
4
11%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
5
16%
4
11%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
3
9%
9
26%
61-75
4
13%
9
26%
76-90
Забито
39
36
14 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
6
15%
7
19%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
3
8%
7
19%
31-45
5
13%
2
6%
46-60
6
15%
8
22%
61-75
14
36%
10
28%
76-90
Пропущено
60
66
36 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 43
24 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 31
17
28%
8
12%
1-15
9
15%
5
8%
16-30
10
17%
10
15%
31-45
8
13%
10
15%
46-60
7
12%
13
20%
61-75
9
15%
20
30%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|32
|22
|6
|4
|71 - 38
|72
|2.
|Базель
|32
|14
|14
|4
|67 - 39
|56
|3.
|Янг Бойз
|32
|14
|11
|7
|70 - 44
|53
|4.
|Санкт-Галлен
|32
|13
|8
|11
|60 - 54
|47
|5.
|Лугано
|32
|14
|5
|13
|42 - 48
|47
|6.
|Серветт
|32
|12
|5
|15
|45 - 57
|41
|7.
|Грасcхоппер
|32
|8
|12
|12
|50 - 51
|36
|8.
|Сьон
|32
|9
|7
|16
|39 - 60
|34
|9.
|Люцерн
|32
|6
|12
|14
|40 - 59
|30
|10.
|Лозанна-Спорт
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|4.
|Лугано
|16
|8
|3
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Санкт-Галлен
|16
|6
|7
|3
|31 - 25
|25
|6.
|Серветт
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Люцерн
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|9.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|10
|3
|3
|30 - 20
|33
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Янг Бойз
|16
|5
|6
|5
|36 - 24
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7