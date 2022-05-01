Стадион: Санкт-Якоб Парк
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
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2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
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0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
64 Владение мячом, % 36
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
22
Лопес
Серхио
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Базель
Цюрих
39 матчей
89.7%
10.3%
35 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.1%
28.2%
7.7%
25 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.2%
7.7%
5.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
58 матчей
60.3%
22.4%
17.3%
35 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.1%
43.1%
13.8%
25 побед 25 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.6%
17.2%
24.2%
34 победы 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.44
|Миллар Лиам
|7
|0.22
|Штокер Валентин
|6
|0.19
|Эспозито Себастьяно
|5 (1)
|0.16
|Ланг Михаэль
|4
|0.13
|Чалов Фёдор
|4
|0.13
|Салаи Адам
|4
|0.13
|Касами Пайтим
|3
|0.09
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Малес Дариан
|2
|0.06
|Лопес Серхио
|2
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.03
|Каттербах Ноа
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Джюмарт Эрай
|1
|0.03
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.03
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|17 (1)
|0.53
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|0.38
|Ньонто Вильфред
|9
|0.28
|Тосин Айегун
|5
|0.16
|Герреро Адрия
|4
|0.13
|Крамер Блаж
|4
|0.13
|Боранияшевич Никола
|3
|0.09
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.09
|Алити Фидан
|2
|0.06
|Гогия Акакий
|2
|0.06
|Rodrigo Pollero
|2
|0.06
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|Чорич Анте
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Lindrit Kamberi
|1
|0.03
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Метс Кароль
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|9
|0
|Джака Таулант
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Штокер Валентин
|5
|0
|Пельмар Анди
|5
|0
|Ланг Михаэль
|4
|0
|Касами Пайтим
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Тавареш Томаш
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|8
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Красничи Бледиан
|5
|1
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Lindrit Kamberi
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
28
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
11%
4
14%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
8
22%
5
18%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Пропущено
16
20
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
8
50%
4
20%
76-90
Забито
30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
3
10%
11
27%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
5
17%
2
5%
31-45
7
23%
5
12%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
8
27%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
3
17%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
3
17%
76-90
Забито
66
69
27 В 1-м тайме 30
39 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 18
2 Не забивали 4
7
11%
15
22%
1-15
7
11%
7
10%
16-30
13
20%
8
12%
31-45
13
20%
8
12%
46-60
11
17%
13
19%
61-75
15
23%
18
26%
76-90
Пропущено
38
38
14 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
3
8%
4
11%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
2
5%
11
29%
31-45
6
16%
4
11%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
12
32%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0
|32
|21
|7
|4
|69 - 38
|70
|2.
|Базель
|0:0
|32
|14
|15
|3
|67 - 37
|57
|3.
|Янг Бойз
|32
|14
|11
|7
|70 - 44
|53
|4.
|Санкт-Галлен
|32
|13
|8
|11
|60 - 54
|47
|5.
|Лугано
|32
|14
|5
|13
|42 - 48
|47
|6.
|Серветт
|32
|12
|5
|15
|45 - 57
|41
|7.
|Грасcхоппер
|32
|8
|12
|12
|50 - 51
|36
|8.
|Сьон
|32
|9
|7
|16
|39 - 60
|34
|9.
|Люцерн
|0:0
|32
|5
|13
|14
|37 - 59
|28
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|32
|4
|9
|19
|34 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Базель
|0:0
|16
|7
|8
|1
|36 - 16
|29
|4.
|Лугано
|16
|8
|3
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Санкт-Галлен
|16
|6
|7
|3
|31 - 25
|25
|6.
|Серветт
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|9.
|Люцерн
|0:0
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0
|16
|9
|4
|3
|28 - 20
|31
|2.
|Базель
|0:0
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Янг Бойз
|16
|5
|6
|5
|36 - 24
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|0:0
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|16
|1
|5
|10
|12 - 29
|8