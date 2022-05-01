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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Базель
0:0
Первый тайм: 11'
Цюрих
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Цюрих
2.38
3.90
2.81
Все Коэффициенты
Новости
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
22
Лопес
Серхио
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
9
Эспозито
Себастьяно
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
9
Сисей
Ассан
Базель
4-2-3-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Базель
Цюрих

39 матчей

89.7%
10.3%
35 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.1%
28.2%
7.7%
25 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.2%
7.7%
5.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

58 матчей

60.3%
22.4%
17.3%
35 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.1%
43.1%
13.8%
25 побед 25 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.6%
17.2%
24.2%
34 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.44
Миллар Лиам 7 0.22
Штокер Валентин 6 0.19
Эспозито Себастьяно 5 (1) 0.16
Ланг Михаэль 4 0.13
Чалов Фёдор 4 0.13
Салаи Адам 4 0.13
Касами Пайтим 3 0.09
Ндой Дан 3 0.09
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Жегрова Эдон 2 0.06
Малес Дариан 2 0.06
Лопес Серхио 2 0.06
Паласиос Матиас 1 0.03
Каттербах Ноа 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Джюмарт Эрай 1 0.03
Чипперфилд Лиам 1 0.03
Бургер Ваутер 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 17 (1) 0.53
Маркезано Антонио 12 (5) 0.38
Ньонто Вильфред 9 0.28
Тосин Айегун 5 0.16
Герреро Адрия 4 0.13
Крамер Блаж 4 0.13
Боранияшевич Никола 3 0.09
Крюезиу Мирлинд 3 0.09
Алити Фидан 2 0.06
Гогия Акакий 2 0.06
Rodrigo Pollero 2 0.06
Джемаили Блерим 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 9 0
Джака Таулант 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Штокер Валентин 5 0
Пельмар Анди 5 0
Ланг Михаэль 4 0
Касами Пайтим 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Тавареш Томаш 4 0
Лопес Серхио 3 0
Кинтилья Хорди 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 8 0
Алити Фидан 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Красничи Бледиан 5 1
Джемаили Блерим 6 0
Герреро Адрия 5 0
Чорич Анте 4 0
Боранияшевич Никола 4 0
Крамер Блаж 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Думбия Усман 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Lindrit Kamberi 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
28
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
11%
4
14%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
8
22%
5
18%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Пропущено

16
20
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
8
50%
4
20%
76-90

Забито

30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
3
10%
11
27%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
5
17%
2
5%
31-45
7
23%
5
12%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
8
27%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
3
17%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
3
17%
76-90

Забито

66
69
27 В 1-м тайме 30
39 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 18
2 Не забивали 4
7
11%
15
22%
1-15
7
11%
7
10%
16-30
13
20%
8
12%
31-45
13
20%
8
12%
46-60
11
17%
13
19%
61-75
15
23%
18
26%
76-90

Пропущено

38
38
14 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
3
8%
4
11%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
2
5%
11
29%
31-45
6
16%
4
11%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
12
32%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 32 21 7 4 69 - 38 70
2. Базель 0:0 32 14 15 3 67 - 37 57
3. Янг Бойз 32 14 11 7 70 - 44 53
4. Санкт-Галлен 32 13 8 11 60 - 54 47
5. Лугано 32 14 5 13 42 - 48 47
6. Серветт 32 12 5 15 45 - 57 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 32 9 7 16 39 - 60 34
9. Люцерн 0:0 32 5 13 14 37 - 59 28
10. Лозанна-Спорт 0:0 32 4 9 19 34 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 0:0 16 7 8 1 36 - 16 29
4. Лугано 16 8 3 5 22 - 22 27
5. Санкт-Галлен 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
9. Люцерн 0:0 16 4 4 8 18 - 27 16
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 16 9 4 3 28 - 20 31
2. Базель 0:0 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 16 5 6 5 36 - 24 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 0:0 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 1 5 10 12 - 29 8
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