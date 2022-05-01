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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 33810
Базель
0:2
Конец матча
Цюрих
0'
28' Желтая карточка
Сисей Ассан
30' Желтая карточка
Лопес Серхио
31' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
34' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
34' Желтая карточка
Касами Пайтим
0:1
40' Гол
Сисей Ассан
0:2
45' Гол
Боранияшевич Никола
66' Желтая карточка
Думбия Усман
81' Желтая карточка
Ндой Дан
89' Желтая карточка
Павлович Страхиня
90'+4

Ход матча

14'
Каттербах Ноа
Ланг Михаэль
 
25'
Касами Пайтим
Штокер Валентин
 
28'
 
Сисей Ассан
30'
Лопес Серхио
 
31'
 
Боранияшевич Никола
34'
 
Крюезиу Мирлинд
34'
Касами Пайтим
 
40'
0:1
Сисей Ассан
(Джемаили Блерим)
45'
0:2
Боранияшевич Никола
(Герреро Адрия)
46'
 
Крамер Блаж
Сисей Ассан
64'
 
Хорншу Марк
Джемаили Блерим
64'
 
Чорич Анте
Маркезано Антонио
66'
 
Думбия Усман
67'
Павлович Страхиня
Каттербах Ноа
 
67'
Фернандеш Желсон II
Эспозито Себастьяно
 
67'
Салаи Адам
Миллар Лиам
 
72'
 
Ньонто Вильфред
Тосин Айегун
81'
Ндой Дан
 
84'
 
Ронер Фабиан
Боранияшевич Никола
89'
Павлович Страхиня
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 20
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости матча
Новости
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
22
Лопес
Серхио
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
9
Эспозито
Себастьяно
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
9
Сисей
Ассан
Базель
4-2-3-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Базель
Цюрих

39 матчей

89.7%
10.3%
35 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.1%
28.2%
7.7%
25 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.2%
7.7%
5.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

58 матчей

60.3%
22.4%
17.3%
35 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.1%
43.1%
13.8%
25 побед 25 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.6%
17.2%
24.2%
34 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.44
Миллар Лиам 7 0.22
Штокер Валентин 6 0.19
Эспозито Себастьяно 5 (1) 0.16
Ланг Михаэль 4 0.13
Чалов Фёдор 4 0.13
Салаи Адам 4 0.13
Касами Пайтим 3 0.09
Ндой Дан 3 0.09
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Жегрова Эдон 2 0.06
Малес Дариан 2 0.06
Лопес Серхио 2 0.06
Паласиос Матиас 1 0.03
Каттербах Ноа 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Джюмарт Эрай 1 0.03
Чипперфилд Лиам 1 0.03
Бургер Ваутер 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 18 (1) 0.56
Маркезано Антонио 12 (5) 0.38
Ньонто Вильфред 9 0.28
Тосин Айегун 5 0.16
Герреро Адрия 4 0.13
Крамер Блаж 4 0.13
Боранияшевич Никола 4 0.13
Крюезиу Мирлинд 3 0.09
Алити Фидан 2 0.06
Гогия Акакий 2 0.06
Rodrigo Pollero 2 0.06
Джемаили Блерим 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 9 0
Джака Таулант 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Штокер Валентин 5 0
Касами Пайтим 5 0
Пельмар Анди 5 0
Ланг Михаэль 4 0
Лопес Серхио 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Тавареш Томаш 4 0
Ндой Дан 4 0
Кинтилья Хорди 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 9 0
Крюезиу Мирлинд 9 0
Алити Фидан 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Красничи Бледиан 5 1
Джемаили Блерим 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Герреро Адрия 5 0
Чорич Анте 4 0
Думбия Усман 4 0
Крамер Блаж 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Lindrit Kamberi 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
30
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
8
22%
8
27%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
8
22%
5
17%
61-75
7
19%
6
20%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
8
44%
4
20%
76-90

Забито

30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
3
10%
11
27%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
5
17%
2
5%
31-45
7
23%
5
12%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
8
27%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
3
17%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
3
17%
76-90

Забито

66
71
27 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
7
11%
15
21%
1-15
7
11%
7
10%
16-30
13
20%
10
14%
31-45
13
20%
8
11%
46-60
11
17%
13
18%
61-75
15
23%
18
25%
76-90

Пропущено

40
38
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
3
8%
4
11%
1-15
9
23%
4
11%
16-30
4
10%
11
29%
31-45
6
15%
4
11%
46-60
6
15%
8
21%
61-75
12
30%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2
Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 32 22 6 4 71 - 38 72
2. Базель 32 14 14 4 67 - 39 56
3. Янг Бойз 32 14 11 7 70 - 44 53
4. Санкт-Галлен 32 13 8 11 60 - 54 47
5. Лугано 32 14 5 13 42 - 48 47
6. Серветт 32 12 5 15 45 - 57 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 32 9 7 16 39 - 60 34
9. Люцерн 32 6 12 14 40 - 59 30
10. Лозанна-Спорт 32 4 8 20 34 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 16 7 7 2 36 - 18 28
4. Лугано 16 8 3 5 22 - 22 27
5. Санкт-Галлен 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Люцерн 16 5 3 8 21 - 27 18
9. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 10 3 3 30 - 20 33
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 16 5 6 5 36 - 24 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 16 1 4 11 12 - 32 7
Новости матча
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Боранияшевич Никола бьет в цель!
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    Где смотреть матч Базель 0:2 Цюрих онлайн

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