Позже
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
20
Сатин
Мурат
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
20 Сатин МуратНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Рид
37 матчей
83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75.7%
13.5%
10.8%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.9%
13.5%
21.6%
24 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 14 побед
48 матчей
64.6%
25%
10.4%
31 победа 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
28 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
20.8%
29.2%
24 победы 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|4
|0.8
|Кристенсен Расмус
|3 (1)
|0.6
|Окафор Ноа
|2
|0.4
|Капальдо Николас
|2
|0.4
|Бернардо Фернандес
|1
|0.2
|Зайвальд Николас
|1
|0.2
|Око Брайан
|1
|0.2
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.2
|Адаму Чуквубике
|1
|0.2
|Шушич Лука
|1
|0.2
|Гиндо Дауда
|1
|0.2
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нутц Штефан
|4 (1)
|0.8
|Висмейер Юлиан
|3 (2)
|0.6
|Майзль Лука
|2
|0.4
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.2
|Philipp Pomer
|1
|0.2
|Сатин Мурат
|1
|0.2
|Сивалд Феликс
|1
|0.2
|Райнер Константин
|1
|0.2
|Байич Анте
|1
|0.2
|Leo Mikic
|1
|0.2
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеско Бенджамин
|0
|1
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигль Марсель
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Рид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0
ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Рид
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
99% (100)
Ничья
1% (1)
Рид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (53)
Меньше
47.52% (48)
Обе команды забьют
Да
35.64% (36)
Нет
64.36% (65)
Популярный счёт
2:0 Ред Булл Зальцбург
40.6% (41)
3:1 Ред Булл Зальцбург
21.8% (22)
3:0 Ред Булл Зальцбург
16.8% (17)
2:1 Ред Булл Зальцбург
11.9% (12)
1:0 Ред Булл Зальцбург
5.9% (6)
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