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Австрия: Кубок

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
 
Позже
Рид
Прогнозы 101
Ред Булл Зальцбург 99% (100)
X 1% (1)
Рид 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рид
1.20
7.10
16.88
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
21
Шушич
Лука
27
Адейеми
Карим
77
Окафор
Ноа
1
Радлингер
Самуэль
24
Tin
Plavotic
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
10
Висмейер
Юлиан
12
Байич
Анте
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
20
Сатин
Мурат
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Рид
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Рид

37 матчей

83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75.7%
13.5%
10.8%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.9%
13.5%
21.6%
24 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 14 побед

48 матчей

64.6%
25%
10.4%
31 победа 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
28 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
20.8%
29.2%
24 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
1:3
Б
2:2
Б
7:1
Б
3:0
Б
1:3
ТМК
3:0
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:6
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
К
4:2
Б
2:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:5
Б
2:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
КА
3:0
Б(M
2:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
2:2
Б(M
2:2
Б(M
1:2
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:0
Б(M
2:2
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 4 0.8
Кристенсен Расмус 3 (1) 0.6
Окафор Ноа 2 0.4
Капальдо Николас 2 0.4
Бернардо Фернандес 1 0.2
Зайвальд Николас 1 0.2
Око Брайан 1 0.2
Кьергаард Мауриц 1 0.2
Адаму Чуквубике 1 0.2
Шушич Лука 1 0.2
Гиндо Дауда 1 0.2
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нутц Штефан 4 (1) 0.8
Висмейер Юлиан 3 (2) 0.6
Майзль Лука 2 0.4
Оффенбахер Даниэль 1 0.2
Philipp Pomer 1 0.2
Сатин Мурат 1 0.2
Сивалд Феликс 1 0.2
Райнер Константин 1 0.2
Байич Анте 1 0.2
Leo Mikic 1 0.2

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеско Бенджамин 0 1
Кьергаард Мауриц 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигль Марсель 1 0
Нутц Штефан 1 0
Tin Plavotic 1 0
Nene Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Рид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0
ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2
1/4 финала
4 Вольфсбергер
2 Флоридсдорфер
3 Ред Булл Зальцбург
1 ЛАСК
2 Рид
0 Аустрия Клагенфурт
1 Рапид Вена
2 Хартберг
1/2 финала
5 Вольфсбергер
6 Ред Булл Зальцбург
2 Рид
1 Хартберг
Финал
0 Ред Булл Зальцбург
0 Рид
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Рид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 101
    Ред Булл Зальцбург 99% (100)
    X 1% (1)
    Рид 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Рид
    1.20
    7.10
    16.88
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург - Рид онлайн

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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Рид

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    99% (100)
    Ничья
    1% (1)
    Рид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.48% (53)
    Меньше
    47.52% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    35.64% (36)
    Нет
    64.36% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    40.6% (41)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    21.8% (22)
    3:0 Ред Булл Зальцбург
    16.8% (17)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    11.9% (12)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    5.9% (6)
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    Рид
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