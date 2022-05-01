Отобрал мяч на фланге Мартинелли и покатил в центр на Нкетиа, который пробил низом в дальний угол с линии штрафной, но успел сложиться Фабьянски и перевел на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Роб Холдинг! Все же удалось отличиться "канонирам". С ула поля навесил Сака на линию вратарской, где выиграл верховую дуэль Холдинг и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот Фабьянски.

С левого фланга навесил Крессуэлл в штрафную соперника на ход Бенрахма, но того опередил Джака и вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Крессуэлл на ближнюю штангу, где пробил головой Райс, но гостей на этот раз выручила перекладина.

Ворвался в штрафную соперника Райс и покатил поперек на Лансини, но тому помешал Холдинг пробить по воротам.

С угла поля навесил Крессуэлл на линию вратарской, но здесь Зума не смог пробить в борьбе сразу с двумя защитниками.

С правого фланга Фредерикс навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

37' По флангу забросил Эдегор на ход Сака, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить снаряд в пределах поля.

36' Мог убегать Нкетиа в штрафную соперника после паса от Мартинелли, но в последний момент мяч перехватил Зума в подкате.

35' Протащил мяч к штрафной соперника по центру и пробил по воротам метров с двадцати, но точно в руки Ремсдейлу.

34' В центре поля Мартинелли в подкате заехал по ногам Цоуфалу. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

33' После паса от Сака зацепился за мяч в чужой штрафной Нкетиа и упал в борьбе с Зума, но свисток арбитра промолчал на этот раз.

32' Прорвался к штрафной соперника Цоуфал и покатил поперек на Лансини, который пробил по воротам, но Холдинг в подкате заблокировал мяч.

31' С угла поля навесил Мартинелли в центр штрафной, но вышел из ворот Фабьянски и спокойно забрал мяч в свои руки.