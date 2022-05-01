Стадион: Олимпийский (Лондон)
0:1
38' ГолХолдинг Роб
1:1
45' ГолБоуэн Джаррод
Ход матча
38'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
16
Холдинг
Роб
20
Тавареш
Нуну
34
Джака
Гранит
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кирк АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Арсенал
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
28 матчей
7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
17.9%
67.8%
4 победы 5 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|9
|0.26
|Антонио Майкл
|8
|0.23
|Бенрахма Саид
|6
|0.17
|Форнальс Пабло
|6
|0.17
|Соучек Томаш
|5
|0.14
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.11
|Крессуэлл Аарон
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|2
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|11 (2)
|0.32
|Смит-Роу Эмил
|10
|0.29
|Эдегор Мартин
|6
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.15
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.12
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Парти Томас
|2
|0.06
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|Тирни Киран
|1
|0.03
|Джака Гранит
|1
|0.03
|Пепе Николя
|1
|0.03
|Тавареш Нуну
|1
|0.03
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|7
|1
|Райс Деклан
|8
|0
|Доусон Крэйг
|5
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|8
|1
|Габриэль дос Сантос
|6
|1
|Парти Томас
|6
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|5
|0
|Сака Букайо
|5
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Эдегор Мартин
|3
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
24
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 10
17 Не забивали 23
1
3%
5
21%
1-15
2
7%
8
33%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
1
4%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 19
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
32%
5
31%
76-90
Забито
51
51
20 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 22
8 Не забивали 9
4
8%
9
18%
1-15
7
14%
12
24%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
11
22%
5
10%
61-75
12
24%
9
18%
76-90
Пропущено
45
41
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
5
11%
5
12%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
6
13%
8
20%
61-75
12
27%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|5.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|34
|19
|4
|11
|53 - 41
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|35
|15
|8
|12
|53 - 45
|53
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|6.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 26
|26
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Арсенал
Исход игры
Вест Хэм
11.6% (14)
Ничья
32.2% (39)
Арсенал
56.2% (68)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
33.1% (40)
1:1 Ничья
24.8% (30)
0:1 Арсенал
9.1% (11)
2:1 Вест Хэм
7.4% (9)
2:2 Ничья
5.8% (7)
1:3 Арсенал
3.3% (4)
3:2 Вест Хэм
1.7% (2)
0:2 Арсенал
1.7% (2)
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