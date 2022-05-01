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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 45+'
Арсенал
0'
0:1
38' Гол
Холдинг Роб
1:1
45' Гол
Боуэн Джаррод
45'+1

Ход матча

38'
0:1
Холдинг Роб
(Сака Букайо)
45'
Боуэн Джаррод
(Цоуфал Владимир)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 121
Вест Хэм 11.6% (14)
X 32.2% (39)
Арсенал 56.2% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Арсенал
4.85
4.15
1.81
Все Коэффициенты
Новости
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
24
Фредерикс
Райан
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
8
Форнальс
Пабло
10
Лансини
Мануэль
22
Бенрахма
Саид
20
Боуэн
Джаррод
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
20
Тавареш
Нуну
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
30
Нкетиа
Эдди
Вест Хэм
4-2-3-1
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

28 матчей

7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
17.9%
67.8%
4 победы 5 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 9 0.26
Антонио Майкл 8 0.23
Бенрахма Саид 6 0.17
Форнальс Пабло 6 0.17
Соучек Томаш 5 0.14
Лансини Мануэль 4 (2) 0.11
Крессуэлл Аарон 2 0.06
Доусон Крэйг 2 0.06
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.32
Смит-Роу Эмил 10 0.29
Эдегор Мартин 6 0.18
Мартинелли Габриэл 5 0.15
Ляказетт Александр 4 (2) 0.12
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.12
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Парти Томас 2 0.06
Нкетиа Эдди 2 0.06
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 8 0
Доусон Крэйг 5 1
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 8 1
Габриэль дос Сантос 6 1
Парти Томас 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Сака Букайо 5 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Холдинг Роб 2 0
Уайт Бен 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
24
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 10
17 Не забивали 23
1
3%
5
21%
1-15
2
7%
8
33%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
1
4%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 19
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
32%
5
31%
76-90

Забито

51
51
20 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 22
8 Не забивали 9
4
8%
9
18%
1-15
7
14%
12
24%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
11
22%
5
10%
61-75
12
24%
9
18%
76-90

Пропущено

45
41
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
5
11%
5
12%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
6
13%
8
20%
61-75
12
27%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
5. Арсенал 1:1 Заявка 34 19 4 11 53 - 41 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм 1:1 Заявка 35 15 8 12 53 - 45 53
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал 1:1 Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
6. Вест Хэм 1:1 Заявка 18 9 5 4 31 - 23 32
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Арсенал 1:1 Заявка 17 8 2 7 25 - 26 26
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм 1:1 Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 44'
    С правого фланга Фредерикс навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 43'
    С угла поля навесил Крессуэлл на линию вратарской, но здесь Зума не смог пробить в борьбе сразу с двумя защитниками.
  • 42'
    Ворвался в штрафную соперника Райс и покатил поперек на Лансини, но тому помешал Холдинг пробить по воротам.
  • Опасный момент
    41'
    С угла поля навесил Крессуэлл на ближнюю штангу, где пробил головой Райс, но гостей на этот раз выручила перекладина.
  • Угловой
    40'
    С левого фланга навесил Крессуэлл в штрафную соперника на ход Бенрахма, но того опередил Джака и вынес сферу на угловой.
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Роб Холдинг! Все же удалось отличиться "канонирам". С ула поля навесил Сака на линию вратарской, где выиграл верховую дуэль Холдинг и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот Фабьянски.
  • Опасный момент
    38'
    Отобрал мяч на фланге Мартинелли и покатил в центр на Нкетиа, который пробил низом в дальний угол с линии штрафной, но успел сложиться Фабьянски и перевел на угловой.
  • 37'
    По флангу забросил Эдегор на ход Сака, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить снаряд в пределах поля.
  • 36'
    Мог убегать Нкетиа в штрафную соперника после паса от Мартинелли, но в последний момент мяч перехватил Зума в подкате.
  • 35'
    Протащил мяч к штрафной соперника по центру и пробил по воротам метров с двадцати, но точно в руки Ремсдейлу.
  • 34'
    В центре поля Мартинелли в подкате заехал по ногам Цоуфалу. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 33'
    После паса от Сака зацепился за мяч в чужой штрафной Нкетиа и упал в борьбе с Зума, но свисток арбитра промолчал на этот раз.
  • 32'
    Прорвался к штрафной соперника Цоуфал и покатил поперек на Лансини, который пробил по воротам, но Холдинг в подкате заблокировал мяч.
  • 31'
    С угла поля навесил Мартинелли в центр штрафной, но вышел из ворот Фабьянски и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    30'
    Прорвался на скорости по флангу Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но от ноги Цоуфола мяч отправился на угловой.
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    • 29'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Форнальс и пробил с лету, но мяч полетел намного выше перекладины. 
    • 28'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.
    • 27'
      Бенрахма накрутил соперника на фланге и подал в штрафную, где пробил головой Райс, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 26'
      По флангу забросил Форнальс в штрафную на Боуэна, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Холдинг.
    • 25'
      Диагональный пас исполнял с центра поля Райс на правый фланг, куда забегал Цоуфал, но Тавареш был первым на мяче и вынес его в аут.
    • 24'
      С фланга прострелил Мартинелли в центр штрафной на Нкетиа, но тому помешал Зума пробить в силовой борьбе.
    • 23'
      По флангу забрасывал Цоуфал на ход Боуэну, но тот нарушил правила в борьбе против Габриэля.
    • 22'
      Забросил в штрафную соперник Лансисни на ход Боуэну, но тот проиграл борьбу за мяч Габриэлю.
    • 21'
      С левого фланга Крессуэлл прострелил в центр штрафной, но здесь Бенрахма выпустил сферу за пределы поля в борьбе с Томиясу.
    • 20'
      С угла поля навесил в центр штрафной Эдегор, но на выходе Фабьянски кулаком вынес сферу подальше.
    • 19'
      По флангу забросил Тавареш на ход Мартинелли, но того опередил Цоуфал и вынес сферу за боковую линию.
    • 18'
      Ушел от соперника по флангу Лансини и прострелил вдоль ворот, но мяч оказался точно в руках голкипер.
    • 17'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Эльнени. Потребуется ему помощь медиков.
    • 16'
      В центре поля Эльнени получил по ногам в силовой борьбе против Зума. Штрафной удар исполнять будут "канониры".
    • 15'
      Крессуэлл забросил с левого фланга в штрафную на ход Боуэну, но прочитал эпизод Ремсдейл и перехватил сферу.
    • 14'
      По флангу забросил Цоуфал на ход Форнальсу, но того опередил Тавареш и вынес сферу за боковую линию.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Мартинелли после паса от Джаки, но на выходе Фабьянски забрал мяч в свои руки.
    • 12'
      Проникающий пас исполнял Цоуфал в штрафную на Лансини, но в последний момент Холдинг перехватил сферу.
    • 11'
      С угла поля навесил Боуэн на дальнюю штангу, но вышел из ворот Ремсдейл и вынес кулаками мяч на фланг.
    • 10'
      Бенрахма с левого фланга прострелил низом в штрафную на Райса, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 9'
      Джака забрасывал в штрафную соперника на ход Нкетиа, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Цоуфалу.
    • 8'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Ноубл на правый фланг, но здесь не смог убежать от Форнальс от защитника и потерял мяч.
    • 7'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Эдегор на ход Мартинелли, но того опередил Зума и вынес сферу подальше.
    • 6'
      Диагональ исполнял Габриэль на левый фланг, куда забегал Тавареш, но выпустил он сферу за пределы поля.
    • 5'
      С правого фланга навесил Сака в центр штрафной на ход Нкетиа, но тот не смог пробить в борьбе против Цоуфала.
    • 4'
      В центре поля Боуэн получил сзади по ногам в подкате от Джаки. Штрафной удар исполнять будут "молотобойцы".
    • 3'
      С углового навесил Эдегор в центр штрафной, но здесь выиграл верх Райс и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-бело-голубых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Арсенала"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    11.6% (14)
    Ничья
    32.2% (39)
    Арсенал
    56.2% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    33.1% (40)
    1:1 Ничья
    24.8% (30)
    0:1 Арсенал
    9.1% (11)
    2:1 Вест Хэм
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    1:3 Арсенал
    3.3% (4)
    3:2 Вест Хэм
    1.7% (2)
    0:2 Арсенал
    1.7% (2)
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