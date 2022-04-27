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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Вест Хэм
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 38
Вест Хэм 21.1% (8)
X 36.8% (14)
Арсенал 42.1% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Арсенал
4.60
4.10
1.84
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

28 матчей

7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
17.9%
67.8%
4 победы 5 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 9 0.26
Антонио Майкл 8 0.24
Бенрахма Саид 6 0.18
Форнальс Пабло 6 0.18
Соучек Томаш 5 0.15
Лансини Мануэль 4 (2) 0.12
Крессуэлл Аарон 2 0.06
Доусон Крэйг 2 0.06
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.33
Смит-Роу Эмил 10 0.3
Эдегор Мартин 6 0.18
Мартинелли Габриэл 5 0.15
Ляказетт Александр 4 (2) 0.12
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.12
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Парти Томас 2 0.06
Нкетиа Эдди 2 0.06
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 8 0
Доусон Крэйг 5 1
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 8 1
Габриэль дос Сантос 6 1
Парти Томас 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Сака Букайо 5 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Холдинг Роб 2 0
Уайт Бен 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
24
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 10
17 Не забивали 23
1
3%
5
21%
1-15
2
7%
8
33%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
1
4%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 19
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
32%
5
31%
76-90

Забито

51
51
20 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 22
8 Не забивали 9
4
8%
9
18%
1-15
7
14%
12
24%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
11
22%
5
10%
61-75
12
24%
9
18%
76-90

Пропущено

45
41
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
5
11%
5
12%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
6
13%
8
20%
61-75
12
27%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Вест Хэм 21.1% (8)
    X 36.8% (14)
    Арсенал 42.1% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Арсенал
    4.60
    4.10
    1.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    21.1% (8)
    Ничья
    36.8% (14)
    Арсенал
    42.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    34.2% (13)
    1:1 Ничья
    26.3% (10)
    2:1 Вест Хэм
    15.8% (6)
    2:2 Ничья
    10.5% (4)
    3:2 Вест Хэм
    5.3% (2)
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    Вест Хэм
    Арсенал
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