Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Арсенал
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
28 матчей
7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
17.9%
67.8%
4 победы 5 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|9
|0.26
|Антонио Майкл
|8
|0.24
|Бенрахма Саид
|6
|0.18
|Форнальс Пабло
|6
|0.18
|Соучек Томаш
|5
|0.15
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.12
|Крессуэлл Аарон
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|2
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|11 (2)
|0.33
|Смит-Роу Эмил
|10
|0.3
|Эдегор Мартин
|6
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.15
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.12
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Парти Томас
|2
|0.06
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|Тирни Киран
|1
|0.03
|Джака Гранит
|1
|0.03
|Пепе Николя
|1
|0.03
|Тавареш Нуну
|1
|0.03
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|7
|1
|Райс Деклан
|8
|0
|Доусон Крэйг
|5
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|8
|1
|Габриэль дос Сантос
|6
|1
|Парти Томас
|6
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|5
|0
|Сака Букайо
|5
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Эдегор Мартин
|3
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
24
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 10
17 Не забивали 23
1
3%
5
21%
1-15
2
7%
8
33%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
1
4%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 19
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
32%
5
31%
76-90
Забито
51
51
20 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 22
8 Не забивали 9
4
8%
9
18%
1-15
7
14%
12
24%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
11
22%
5
10%
61-75
12
24%
9
18%
76-90
Пропущено
45
41
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
5
11%
5
12%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
6
13%
8
20%
61-75
12
27%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|85 - 22
|79
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|68 - 28
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 10
|37
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Арсенал
Исход игры
Вест Хэм
21.1% (8)
Ничья
36.8% (14)
Арсенал
42.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (26)
Меньше
31.58% (12)
Обе команды забьют
Да
94.74% (36)
Нет
5.26% (2)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
34.2% (13)
1:1 Ничья
26.3% (10)
2:1 Вест Хэм
15.8% (6)
2:2 Ничья
10.5% (4)
3:2 Вест Хэм
5.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!