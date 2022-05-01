Стадион: NP3 Arena
0:2
Конец матча
0:1
46' ГолЛарссон Джордан
49' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
66' Желтая карточкаКорона Джо
68' Желтая карточкаЭрикссон Антон
0:2
70' ГолБауи Набиль
77' Желтая карточкаКарстрем Йеспер
Ход матча
46'
0:1
66'
68'
70'
0:2
77'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
43 Владение мячом, % 57
34
Молин
Густав
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
История личных встреч
Сундсвалль
АИК
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
5.3%
63.2%
31.5%
1 победа 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5
Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1
АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0