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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Сундсвалль
0:2
Конец матча
АИК
0'
0:1
46' Гол
Ларссон Джордан
49' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
66' Желтая карточка
Корона Джо
68' Желтая карточка
Эрикссон Антон
0:2
70' Гол
Бауи Набиль
77' Желтая карточка
Карстрем Йеспер
90'+4
34
Молин
Густав
15
Лундстрём
Роберт
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
22
Линдквист
Расмус
30
Корона
Джо
8
Силфвер
Понтус
11
Юлятупа
Саку
7
Андерссон
Эрик
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Josafat
Mendes
3
Карлссон
Пер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
19
Ларссон
Джордан
Сундсвалль
4-2-3-1
АИК
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
АИК

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

5.3%
63.2%
31.5%
1 победа 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
1:1
ТМК
1:1
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0
А
1:3
А
1:1
А
0:2
А
4:1
А
2:3
ТМС
4:1
А
1:1
А
1:0
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5
Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1
АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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